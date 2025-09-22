Бюджет против реальности: как отличались прогнозы курса доллара от среднегодового показателя Сегодня 21:02 — Валюта

Бюджет против реальности: как отличались прогнозы курса доллара от среднегодового показателя

Доллар, по прогнозам украинского правительства, снова может вырасти в следующем году. В проекте госбюджета, который представили в Раде, расчетный среднегодовой курс заложили на уровне 45,7 грн/доллар. Однако следует учитывать, что заложенный в бюджет показатель курса может отличаться от реального, как это было в предыдущие годы.

Журналисты издания «Слово и дело» проанализировали, какой курс доллара закладывало правительство в бюджет и каким он был на самом деле в период до и во время полномасштабной войны.

В 2020 году правительство заложило в госбюджете среднегодовой курс доллара на уровне 27 грн/доллар. И пока это был единственный за последние шесть лет прогноз, совпавший с реальным курсом доллара по итогам года — 27 грн/доллар (по состоянию на 2020 год).

В 2021 году Кабмин прогнозировал курс по 29,1 грн/доллар. Однако реальный курс был несколько ниже — 27,3 грн/доллар.

В 2022 году правительство закладывало в бюджет среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 грн/доллар. Однако первый год российского вторжения внес свои коррективы, и по итогам года доллар подскочил до 32,4 грн/доллар.

Почти в полтора раза больший курс по сравнению с прогнозом предыдущего года правительство заложило в бюджет-2023 — 42,2 грн/доллар. Однако официальный курс доллара за год был на уровне 36,6 грн/доллар. При этом Национальный банк с конца июля 2022 года по октябрь 2023 года удерживал официальный курс гривны 36,6 грн/доллар. С 3 октября началась политика «управляемой гибкости обменного курса».

Читайте также Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

В бюджете на 2024 год правительство прогнозировало курс доллара на уровне 40,7 грн/доллар. Однако реальный курс по итогам года был несколько ниже — 40,2 грн/доллар.

В прошлом году правительство закладывало в госбюджет-2025 средний курс доллара на уровне 45,0 грн/доллар. По состоянию на 19 сентября 2025 года, согласно данным Нацбанка, средний курс доллара в Украине держится на уровне 41,6 грн/доллар, то есть — меньше прогнозируемого.

В проекте государственного бюджета на 2026 год, приоритетом которого снова является оборона, правительство заложило расчетный среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/доллар. Кроме того, Кабмин впервые заложил в проект госбюджета прогнозируемый годовой курс евро — 49,4 грн/евро.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.