НБУ повысит требования к защите платежных операций
Национальный банк Украины предложил изменения в порядок аутентификации на платежном рынке.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Все предложения содержатся в проекте постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Положение об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке». Документ представлен для общественного обсуждения.
Цель изменений
Главная цель — снизить риски мошенничества и повысить надежность работы платежной инфраструктуры. Обновления призваны гармонизировать украинское законодательство в сфере платежных услуг с нормами Европейского Союза.
Что предлагает НБУ
- определить перечень платежных операций, на которые не распространяются требования относительно аутентификации и усиленной аутентификации;
- уточнить требования к поставщикам платежных услуг при дистанционных операциях;
- заменить термин «уязвимые платежные данные» на «индивидуальная учетная информация» в соответствии с европейскими стандартами;
- установить требования к лицам, проверяющим меры безопасности платежных операций;
- расширить возможности поставщиков услуг не требовать усиленную проверку подлинности в определенных случаях;
- обновить правила идентификации при электронном взаимодействии со сторонними поставщиками услуг;
- уточнить нормы, регулирующие работу в открытом банкинге.
Читайте также: Что делать, если вы потеряли банковскую карту
Напомним, Национальный банк предлагает обновить Положение о системе BankID НБУ. Это позволит нормативно урегулировать внедрение в Системе BankID НБУ элементов, присущих схемам электронной идентификации, что будет способствовать усилению надежности, безопасности и доступности системы, а также ее будущей регистрации схемой электронной идентификации со средним/существенным (substantial) уровнем доверия (в соответствии с Законом).
