НБУ повысит требования к защите платежных операций

НБУ повысит требования к защите платежных операций
НБУ повысит требования к защите платежных операций
Национальный банк Украины предложил изменения в порядок аутентификации на платежном рынке.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Все предложения содержатся в проекте постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Положение об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке». Документ представлен для общественного обсуждения.

Цель изменений

Главная цель — снизить риски мошенничества и повысить надежность работы платежной инфраструктуры. Обновления призваны гармонизировать украинское законодательство в сфере платежных услуг с нормами Европейского Союза.

Что предлагает НБУ

  • определить перечень платежных операций, на которые не распространяются требования относительно аутентификации и усиленной аутентификации;
  • уточнить требования к поставщикам платежных услуг при дистанционных операциях;
  • заменить термин «уязвимые платежные данные» на «индивидуальная учетная информация» в соответствии с европейскими стандартами;
  • установить требования к лицам, проверяющим меры безопасности платежных операций;
  • расширить возможности поставщиков услуг не требовать усиленную проверку подлинности в определенных случаях;
  • обновить правила идентификации при электронном взаимодействии со сторонними поставщиками услуг;
  • уточнить нормы, регулирующие работу в открытом банкинге.

Напомним, Национальный банк предлагает обновить Положение о системе BankID НБУ. Это позволит нормативно урегулировать внедрение в Системе BankID НБУ элементов, присущих схемам электронной идентификации, что будет способствовать усилению надежности, безопасности и доступности системы, а также ее будущей регистрации схемой электронной идентификации со средним/существенным (substantial) уровнем доверия (в соответствии с Законом).
Payment systems