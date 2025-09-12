0 800 307 555
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка

Антимонопольный комитет дал обязательные рекомендации десяти банкам, касающиеся предотвращения нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в части кешбэк-программ.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Кешбэк-программы стали распространенным способом стимулирования клиентов пользоваться услугами банка. Они действуют как на постоянной основе, так и в рамках рекламных акций. Об их условиях потребители узнают из мобильных приложений, рекламы на сайтах или социальных сетях.
Комитет выявил случаи, когда сообщения о кешбэке не содержат полной или точной информации об условиях, ограничениях или исключениях. Это может вводить клиентов в заблуждение, поэтому они рискуют не получить обещанный кешбэк.

Что требует АМКУ

АМКУ рекомендует банкам:
  • указывать в сообщениях полную и достоверную информацию об условиях кешбэка, в том числе ограничения и исключения;
  • при большом объеме данных добавлять активные ссылки или QR-коды для перехода к детальным правилам;
  • четко указывать, если оплата товаров наложенным платежом не предусматривает начисление кешбэка;
  • распространять информацию о компаниях, в которых клиенты могут получить кешбэк.

Кого касаются рекомендации

Рекомендации получили:
  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Банк Пивденный;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Универсал Банк";
  • Индустриалбанк;
  • МТБ Банк.
Банки обязаны в течение 30 дней уведомить Комитет о результатах рассмотрения рекомендаций. В АМКУ подчеркнули, что распространение полной информации обеспечит прозрачность для потребителей и будет способствовать добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг.
Карты с кешбэком — отличная штука. Но сейчас их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Чтобы этого не произошло, в начале каждого месяца Finance.ua делает для вас обзор кредиток с кешбэком, в котором мы рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать👉Комбинация карт для максимального кешбэка в сентябре.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехБанки Украины
