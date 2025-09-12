Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка Сегодня 10:03 — Финтех и Карты

Антимонопольный комитет дал обязательные рекомендации десяти банкам, касающиеся предотвращения нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в части кешбэк-программ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Кешбэк-программы стали распространенным способом стимулирования клиентов пользоваться услугами банка. Они действуют как на постоянной основе, так и в рамках рекламных акций. Об их условиях потребители узнают из мобильных приложений, рекламы на сайтах или социальных сетях.

Комитет выявил случаи, когда сообщения о кешбэке не содержат полной или точной информации об условиях, ограничениях или исключениях. Это может вводить клиентов в заблуждение, поэтому они рискуют не получить обещанный кешбэк.

Что требует АМКУ

АМКУ рекомендует банкам:

указывать в сообщениях полную и достоверную информацию об условиях кешбэка, в том числе ограничения и исключения;

при большом объеме данных добавлять активные ссылки или QR-коды для перехода к детальным правилам;

четко указывать, если оплата товаров наложенным платежом не предусматривает начисление кешбэка;

распространять информацию о компаниях, в которых клиенты могут получить кешбэк.

Кого касаются рекомендации

Рекомендации получили:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Креди Агриколь Банк;

Банк Пивденный;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Универсал Банк";

Индустриалбанк;

МТБ Банк.

Банки обязаны в течение 30 дней уведомить Комитет о результатах рассмотрения рекомендаций. В АМКУ подчеркнули, что распространение полной информации обеспечит прозрачность для потребителей и будет способствовать добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг.

