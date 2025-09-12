Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
Антимонопольный комитет дал обязательные рекомендации десяти банкам, касающиеся предотвращения нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в части кешбэк-программ.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Кешбэк-программы стали распространенным способом стимулирования клиентов пользоваться услугами банка. Они действуют как на постоянной основе, так и в рамках рекламных акций. Об их условиях потребители узнают из мобильных приложений, рекламы на сайтах или социальных сетях.
Комитет выявил случаи, когда сообщения о кешбэке не содержат полной или точной информации об условиях, ограничениях или исключениях. Это может вводить клиентов в заблуждение, поэтому они рискуют не получить обещанный кешбэк.
Что требует АМКУ
АМКУ рекомендует банкам:
- указывать в сообщениях полную и достоверную информацию об условиях кешбэка, в том числе ограничения и исключения;
- при большом объеме данных добавлять активные ссылки или QR-коды для перехода к детальным правилам;
- четко указывать, если оплата товаров наложенным платежом не предусматривает начисление кешбэка;
- распространять информацию о компаниях, в которых клиенты могут получить кешбэк.
Кого касаются рекомендации
Рекомендации получили:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Креди Агриколь Банк;
- Банк Пивденный;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Универсал Банк";
- Индустриалбанк;
- МТБ Банк.
Банки обязаны в течение 30 дней уведомить Комитет о результатах рассмотрения рекомендаций. В АМКУ подчеркнули, что распространение полной информации обеспечит прозрачность для потребителей и будет способствовать добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг.
