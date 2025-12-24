НБУ прокомментировал решение Revolut закрыть счета украинцев Сегодня 10:07 — Финтех и Карты

НБУ прокомментировал решение Revolut закрыть счета украинцев

Национальный банк Украины отреагировал на решение финтех-компании Revolut прекратить обслуживание счетов пользователей, являющихся резидентами Украины. В заявлении НБУ указано, что Украина открыта для иностранных финансовых игроков, однако правила работы на рынке одинаковы для всех и предусматривают обязательную авторизацию в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Об этом свидетельствует заявление регулятора Facebook.

Британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.

Позиция Национального банка по работе Revolut в Украине

В Национальном банке отметили, что поддерживают открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине. Регулятор заинтересован в выходе на украинский рынок крупных иностранных компаний, которые соблюдают нормы украинского и европейского законодательства.

В НБУ подчеркнули, что правила едины для всех. Любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями законодательства и соблюдать нормы по защите прав потребителей и рекламы.

«Компания Revolut» извещала Национальный банк о намерениях прекратить предоставлять услуги резидентам Украины. Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины", — заявили в Нацбанке.

Будущая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям.

Регулятор также заверил, что обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов авторизации, если он будет подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках диалога компании уже даны разъяснения о возможных механизмах авторизации.

Что известно о закрытии счетов пользователей

Компания Revolut приняла решение прекратить предоставлять услуги и обслуживать банковские счета клиентов — резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.

В то же время счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах Европейской экономической зоны, компания Revolut продолжит обслуживать.

Так, в течение 60 дней украинцы еще смогут пользоваться счетами, но после 22 февраля 2026 года остаток со счета можно будет забрать только через внешний банковский перевод. Украинцам также посоветовали скачивать выписки со своих счетов, поскольку в будущем они могут им понадобиться.

Справка Finance.ua:

Revolut — британский необанк, работающий без физических отделений. К примеру, как украинский monobank. Пользователи могут выполнять различные операции через приложение без ограничений, присущих традиционным банковским учреждениям;

граждане нашей страны могли открыть счет до полномасштабного вторжения рф в 2022 году и с конца 2024-го, когда началось бета-тестирование приложения;

в начале апреля Revolut прекратил регистрацию новых пользователей в Украине.

