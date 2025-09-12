Как быстро заблокировать карту: 4 простых способа Сегодня 13:05 — Финтех и Карты

Как быстро заблокировать карту: 4 простых способа

Потеря банковской карты — это не только неприятность, но и серьезный риск для финансов потерпевшего. Ведь карта сегодня связана с мобильными приложениями, онлайн-платежами, социальными выплатами и даже электронной подписью. Именно поэтому первые несколько минут после ее потери могут решить судьбу ваших сбережений.

сразу после того, как потеряли банковскую карту. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что важно выполнитьпосле того, как потеряли банковскую карту.

Главная задача на первом этапе — заблокировать доступ к деньгам, прежде чем ими воспользуются третьи лица. Это можно сделать несколькими способами.

Способ 1

С помощью мобильного приложения или Интернет-банкинга. Большинство украинских банков, таких как Большинство украинских банков, таких как ПриватБанк , monobank, Ощадбанк, имеют функцию мгновенной блокировки карты. Этот метод является самым быстрым и удобным, поскольку не требует связи с банковским оператором или посещения отделения.

Войдите в приложение своего банка. Выделите «Карты» или «Мои карты». Найдите карту, которую хотите заблокировать, и нажмите на нее. Выберите опцию «Блокировать карту» (может быть отмечено как «Заблокировать» или «Остановить операции»). Подтвердите блокировку через PIN-код или биометрические данные (отпечаток пальца, Face ID).

Способ 2

Позвонив по горячей линии банка. Если у вас нет доступа к мобильному приложению или вы не можете заблокировать карту через Интернет-банкинг, следующим способом является телефонный звонок в службу поддержки.

Найдите номер горячей линии банка. Обычно этот номер можно найти на официальном сайте вашего банка или с помощью Интернета. Во время разговора оператор попросит вас пройти верификацию. Могут запросить следующие данные: ФИО, дату рождения, кодовое слово (если вы установили его при открытии счета). После того, как ваша личность будет подтверждена, оператор заблокирует карту, расскажет инструкцию по дальнейшим действиям.

Важно: если вашу карту похитили, следует также попросить банк зафиксировать факт кражи для дальнейшего расследования и возврата средств. Это пригодится вам, если будет необходимость обращаться в полицию или использовать механизм чарджбэка для возврата средств.

Способ 3

С помощью чат-ботов и мессенджеров. Современные банки активно взаимодействуют со своими клиентами посредством этих сервисов, особенно Telegram или Viber, поэтому это удобный и быстрый способ.

Найдите официальный чат-бот вашего банка в соответствующем мессенджере (например, Telegram или Viber). Отправьте сообщение со своей проблемой (например, «Заблокировать карту»). Пройдите верификацию при необходимости, которые чат-бот может задать для подтверждения личности. После верификации получите подтверждение от чат-бота о блокировке карты.

Способ 4

Посетив отделение банка. Если у вас нет возможности заблокировать карту онлайн или с помощью телефона, вы можете обратиться непосредственно в отделение банка.

Найдите ближайшее отделение банка, в котором вы обслуживаетесь. Возьмите с собой паспорт для идентификации личности. Заполните заявление о потере карты. Сотрудник банка заблокирует карту в системе и предложит вам оформить перевыпуск карты, если это необходимо.

Что делать дальше и как спасать свои средства — читайте в статье по ссылке.

