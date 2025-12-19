«Кешбэк для воинских частей»: в monobank рассказали детали о зарплатном проекте Сегодня 15:07 — Финтех и Карты

Военные части, выплачивающие денежное довольствие через зарплатный проект monobank на карты банка, получают 1% кешбэка от фонда денежного довольствия. К примеру, с выплаченных 1 000 000 грн monobank вернет 10 000 грн.

Главное преимущество в том, что если военная часть выплачивает денежное довольствие военнослужащих через зарплатный проект monobank на карты банкинга, то за это monobank возвращает 1% от ФОТ (фонда оплаты труда. — Ред.).

Банковский кешбэк возвращается на счет воинской части в Государственной казначейской службе Украины или на счет благотворительного фонда, реквизиты которого дает военная часть.

Как подключиться

Если это воинская часть, которая подчинена Национальной гвардии Украины, нужно подать опросник юридического лица с заполненной минимальной информацией и договор, проект которого предоставляет банк.

Если это воинская часть, которая подчинена Министерству Обороны Украины, нужно подать:

Справку из ведомственного учета Министерства обороны Украины из Единого государственного реестра юридических лиц. Справку о взятии на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в единый государственный реестр. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса, на который не распространяется действие закона Украины о государственной регистрации юридических лиц.

Какие новые функции

«Недавно добавили целый перечень отдельных шаблонов зарплатных сведений. Затем мы добавили возможность добавлять в модуль „Сотрудники“ реквизиты военнослужащих файлом, чтобы пользователям не приходилось это добавлять вручную. Сейчас мы добавляем опцию расчетные письма для военных, добавили все типы возможных выплат, связанных с военным, в перечень, доступный для выбора на этапе создания зарплатной ведомости. То есть раньше у нас там был только тип денежного довольствия, а теперь мы добавили там еще 15−20 типов, которые прописаны в различных нормативных документах, которые подходят под выплаты военнослужащих: выплата за аренду жилья, выплата за уничтоженную технику и т. п. », — рассказали в банке.

