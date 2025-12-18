0 800 307 555
Реестр счетов и сейфов: что он будет содержать и у кого будет доступ

Финтех и Карты
43
Правительство одобрило законопроекты, необходимые для присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это означает, что Украина станет ближе к европейскому финансовому пространству с более понятными правилами перевода средств.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Что это значит для каждого

Как отмечают в Минфине, международные переводы в евро станут быстрее и дешевле — никаких лишних комиссий или сложностей.
Что известно о реестре счетов и кто получит доступ к нему

Будет создан реестр счетов и сейфов, но в нем будут собираться только IBAN, имя владельца счета и дата открытия, а также название банка.
То есть не будет деталей о суммах или движении средств.
Доступ к реестру будет у:
  • Минфина — как держателя и администратора реестра;
  • Госфинмониторинга, АРМА, ОГП, НАПК, НАБУ, БЭБ, НПУ, СБУ — в рамках расследований.
Банковская тайна останется под защитой, а свободного доступа к реестру не будет — данные не публичны, не открыты для посторонних лиц или организаций.

Зачем это бизнесу и стране

Украина ежегодно сможет экономить до 100 млн евро на переводах. Для малого и среднего бизнеса это около 4 тыс. евро на одну компанию в год.
Экспортеры, особенно IT-отрасль, получат дополнительные возможности — снижается стоимость сделок, растет конкурентоспособность.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВалютаФинтех
