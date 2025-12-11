НБУ предлагает новые правила эмиссии и эквайринга платежных карт
Национальный банк предлагает для повторного обсуждения изменения в порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
С 21 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года Национальный банк провел обсуждение проекта постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов».
По результатам обсуждения документ был доработан.
Основные изменения в правилах эмиссии и эквайринга
Изменения предполагают:
— передачу эквайрами эмитенту информации о плательщике и/или получателе, в частности:
- для субъектов хозяйствования — код по ЕГРПОУ;
- для физических лиц — уникальный (полный) номер платежного инструмента;
— уточнение требований к формированию платежных инструкций и определение обязательных реквизитов эквайрами;
— обязанность эквайра информировать пользователя платежного инструмента о полном наименовании перед началом инициирования платежной операции в сети Интернет.
По словам регулятора, эти шаги повысят прозрачность проведения платежных операций и усилят защиту прав пользователей платежных услуг.
Сроки приведения деятельности в соответствие
У предоставлятелей платежных услуг, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных инструментов, будет время до 1 марта 2026 года, чтобы адаптировать свою деятельность к новым требованиям Национального банка.
Поделиться новостью
Также по теме
НБУ предлагает новые правила эмиссии и эквайринга платежных карт
Пополнение карт ПУМБ с заграничных карт Visa — стало еще выгоднее
Глава JPMorgan сообщил о выгоде от инвестиций в ИИ
monobank запустил «Базар» в приложении
Alliance bank обновил реферальную программу: до 3 000 грн ежемесячно по приглашению друзей в приложение Alliance
НБУ рассказал о новых возможностях для приема оплаты с помощью мгновенных кредитных переводов