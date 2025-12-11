НБУ предлагает новые правила эмиссии и эквайринга платежных карт Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Национальный банк предлагает для повторного обсуждения изменения в порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 21 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года Национальный банк провел обсуждение проекта постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов».

По результатам обсуждения документ был доработан.

Основные изменения в правилах эмиссии и эквайринга

Изменения предполагают:

— передачу эквайрами эмитенту информации о плательщике и/или получателе, в частности:

для субъектов хозяйствования — код по ЕГРПОУ;

для физических лиц — уникальный (полный) номер платежного инструмента;

— уточнение требований к формированию платежных инструкций и определение обязательных реквизитов эквайрами;

— обязанность эквайра информировать пользователя платежного инструмента о полном наименовании перед началом инициирования платежной операции в сети Интернет.

По словам регулятора, эти шаги повысят прозрачность проведения платежных операций и усилят защиту прав пользователей платежных услуг.

Сроки приведения деятельности в соответствие

У предоставлятелей платежных услуг, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных инструментов, будет время до 1 марта 2026 года, чтобы адаптировать свою деятельность к новым требованиям Национального банка.

