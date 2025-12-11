0 800 307 555
НБУ предлагает новые правила эмиссии и эквайринга платежных карт
Национальный банк предлагает для повторного обсуждения изменения в порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
С 21 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года Национальный банк провел обсуждение проекта постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов».
По результатам обсуждения документ был доработан.

Основные изменения в правилах эмиссии и эквайринга

Изменения предполагают:
— передачу эквайрами эмитенту информации о плательщике и/или получателе, в частности:
  • для субъектов хозяйствования — код по ЕГРПОУ;
  • для физических лиц — уникальный (полный) номер платежного инструмента;
— уточнение требований к формированию платежных инструкций и определение обязательных реквизитов эквайрами;
— обязанность эквайра информировать пользователя платежного инструмента о полном наименовании перед началом инициирования платежной операции в сети Интернет.
По словам регулятора, эти шаги повысят прозрачность проведения платежных операций и усилят защиту прав пользователей платежных услуг.

Сроки приведения деятельности в соответствие

У предоставлятелей платежных услуг, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных инструментов, будет время до 1 марта 2026 года, чтобы адаптировать свою деятельность к новым требованиям Национального банка.
По материалам:
Finance.ua
