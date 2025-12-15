Наличные или карта: как в США рассчитываются за покупки Сегодня 19:33 — Финтех и Карты

Наличные или карта: как в США рассчитываются за покупки

Издание Visual Capitalist исследовало долю ежедневных транзакций, оплаченных наличными, в 123 странах мира. Исследование показало, что в развитых государствах наличные расчеты используются значительно реже. В Норвегии банкноты оплачивают 10% транзакций, в Дании 12%, в Швеции 14%, в США 16%.

В развитых экономиках потребители значительно чаще рассчитываются банковскими картами или пользуются сервисами бесконтактных платежей, в том числе Apple Pay и Google Pay через POS-терминалы в физических магазинах. Также распространены онлайн-платежи, включая использование электронных кошельков и криптовалют.

Кредитные карты в качестве основного платежного инструмента в США

Основным платежным средством для американцев является кредитная карта . В США сформировался развитый рынок потребительского кредитования. Низкие процентные ставки, программы лояльности и модель Buy now, pay later стимулируют использование кредиток. В 2025 году сервисами BNPL пользуются около 91,5 млн. американцев.

По данным CoinLaw, 52,8% жителей США считают кредитную карту своим основным платежным инструментом. В общей сложности 62% платежей в стране осуществляют кредитками, тогда как наличными оплачивают только 16%. Почти 29% транзакций в физических магазинах производятся с помощью бесконтактных платежей с использованием кредитных карт. Для переводов P2P американцы чаще всего пользуются приложениями Venmo, Zelle и Cash App.

Есть и другая принципиальная причина использовать кредитки. Речь идет о безопасности. Американцы редко используют дебетовые карты, потому что в случае мошенничества они потеряют свои средства. Если деньги украдут с кредитки, то это будет проблема банка.

Платежные предпочтения американцев в 2024 году

Национальный опрос, проведенный Службой FedCash® Федеральной резервной системы, выявил интересы потребителей по проведению платежей в 2024 году:

35% платежей уплатили кредиткой, 30% - дебетовой картой, 14% - наличными;

23% покупок совершили дистанционно, этот показатель в США растет с 2021 года;

растет количество платежей, осуществленных с помощью смартфонов — 11 в месяц в 2024 году против 4 в 2018-м.

Цифровые и мобильные платежи становятся все более популярными в США, что подтверждает аналитический отчет USA Payment Methods & Digital Payments 2025: Consumer Trends & Market Forecasts. Около 70% взрослых интернет-пользователей в США использовали их в течение последних трех месяцев. В то же время, только 60% малых бизнесов принимают цифровые платежи, что замедляет внедрение этого типа оплаты.

В 2024 году более 72 млн американцев стали владельцами криптовалют. Однако использование цифровых активов для оплаты в США ограничено. Хотя уже есть криптовалютные кредитки, которые предлагают бонусы в биткоинах, эфире и стейблкоинах. Их можно выгодно использовать для онлайн-торговли. Такими платежными средствами пользуется 13% американцев.

