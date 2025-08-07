Как оформить «Дія.Карту» — инструкция Сегодня 08:30 — Личные финансы

Как оформить «Дія.Карту» — инструкция

Правительство утвердило новую инициативу — единый инструмент для получения всех государственных выплат. Он называется «Дія.Карта». Этот цифровой продукт доступен всем совершеннолетним украинцам с налоговым номером (РНУКНП).

Для оформления карты необходимо заранее установить и обновить приложения «Дія» и выбранного банка из списка партнеров.

Как оформить карту:

авторизуйтесь в онлайн-банкинге;

выберите услугу «Открыть карту» и найдите «Дія.Карта»;

внимательно заполните все поля;

пройдите идентификацию через «Дія» или собственную систему банка;

подтвердите открытие и карта автоматически появится в приложении банка.

Виртуальную карту можно позже оформить напрямую в приложении «Дія». Однако пока не известно, когда появится такая возможность.

Заметьте, что «Дія.Карта» не нужна гражданам, которые не получают пособие от государства.

В каких банках можно открыть «Дія.Карту.

Новый цифровой платежный инструмент можно оформить в следующих банках:

monobank;

ПриватБанк;

абанк;

Сенс Банк;

Аккордбанк;

Глобус банк;

Банк Кредит Днепр.

Введение «Дія.Карты» является частью масштабной цифровизации государственных услуг в Украине. Новая инициатива поможет более эффективно администрировать программы денежной поддержки, а граждане получат возможность пользоваться одним удобным платежным инструментом.

О возможностях единого инструмента для получения всех государственных выплат Finance.ua рассказывает в статье по ссылке:

«Дія.Карта»: что изменится для украинцев после ее запуска

Напомним, 30 июля Кабинет министров утвердил «Дія.Карту» для государственных выплат. Это цифровой банковский продукт, который станет единственной платформой получения всех государственных выплат.

Как рассказали в пресс-службе «Дія», мультисчетная карта станет ключом к нескольким банковским счетам, упрощая зачисление и использование средств. Пользователи смогут:

рассчитываться за товары и услуги смешанным способом одновременно использовать государственные выплаты и собственные средства;

пополнять счет, переводить средства и снимать наличные деньги с текущего счета;

тратить деньги с текущего счета за границей;

получить как цифровую, так и пластиковую версию карты.

