Ощадбанк разрешил бизнесу подписывать документы через «Дію»
Ощадбанк расширил цифровые возможности для клиентов. Теперь розничный бизнес может подписывать документы дистанционно через приложение «Дія» в мобильном приложении банка без посещения отделения.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Новый сервис позволяет:
- проводить операции с картами, счетами и депозитами;
- визировать документы финансового мониторинга;
- оформлять справки Фонда гарантирования вкладов.
«В ближайшее время перечень услуг будет расширяться. Подпись занимает считаные минуты, экономит время клиента и ресурсы банка, а также доступна даже за рубежом», — добавил Наумов.
В пресс-службе банка уточнили, что в ближайшее время список расширят на услуги аренды индивидуальных сейфов, установление кредитных лимитов и новых форм документов для финансового мониторинга.
Как происходит процесс электронной подписи:
- после формирования документа в системе клиент получает push-уведомление в приложении банка, просматривает его и подписывает через приложение Дія;
- затем документ автоматически сохраняется в электронном архиве банка и доступен клиенту для повторной загрузки.
Напомним, в июне Сергей Наумов сообщил, что клиенты микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) теперь могут быстрее передавать документы через приложение Дія благодаря мультишерингу документов. Мультишеринг позволяет предпринимателям одним кликом или QR-кодом передать сразу несколько документов, необходимых для банковских или других бизнес-процедур.
Сервис шеринга документов через Дію с 1 июня стал платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) — платным.
