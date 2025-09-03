Ощадбанк разрешил бизнесу подписывать документы через «Дію» Сегодня 16:38 — Финтех и Карты

Ощадбанк разрешил бизнесу подписывать документы через «Дію»

Ощадбанк расширил цифровые возможности для клиентов. Теперь розничный бизнес может подписывать документы дистанционно через приложение «Дія» в мобильном приложении банка без посещения отделения.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Новый сервис позволяет:

проводить операции с картами, счетами и депозитами;

визировать документы финансового мониторинга;

оформлять справки Фонда гарантирования вкладов.

«В ближайшее время перечень услуг будет расширяться. Подпись занимает считаные минуты, экономит время клиента и ресурсы банка, а также доступна даже за рубежом», — добавил Наумов.

В пресс-службе банка уточнили, что в ближайшее время список расширят на услуги аренды индивидуальных сейфов, установление кредитных лимитов и новых форм документов для финансового мониторинга.

Как происходит процесс электронной подписи:

после формирования документа в системе клиент получает push-уведомление в приложении банка, просматривает его и подписывает через приложение Дія;

затем документ автоматически сохраняется в электронном архиве банка и доступен клиенту для повторной загрузки.

Напомним, в июне Сергей Наумов сообщил , что клиенты микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) теперь могут быстрее передавать документы через приложение Дія благодаря мультишерингу документов. Мультишеринг позволяет предпринимателям одним кликом или QR-кодом передать сразу несколько документов, необходимых для банковских или других бизнес-процедур.

Сервис шеринга документов через Дію с 1 июня стал платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) — платным.

InvestMarket от «Минфин» и найдите инвестора — быстро и без посредников. 📢 Разместите свой проект наи найдите инвестора — быстро и без посредников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.