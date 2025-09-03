Ощадбанк разрешил бизнесу подписывать документы через «Дію»

0 800 307 555
Финтех и Карты
Ощадбанк расширил цифровые возможности для клиентов. Теперь розничный бизнес может подписывать документы дистанционно через приложение «Дія» в мобильном приложении банка без посещения отделения.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Новый сервис позволяет:
  • проводить операции с картами, счетами и депозитами;
  • визировать документы финансового мониторинга;
  • оформлять справки Фонда гарантирования вкладов.
«В ближайшее время перечень услуг будет расширяться. Подпись занимает считаные минуты, экономит время клиента и ресурсы банка, а также доступна даже за рубежом», — добавил Наумов.
В пресс-службе банка уточнили, что в ближайшее время список расширят на услуги аренды индивидуальных сейфов, установление кредитных лимитов и новых форм документов для финансового мониторинга.
Как происходит процесс электронной подписи:
  • после формирования документа в системе клиент получает push-уведомление в приложении банка, просматривает его и подписывает через приложение Дія;
  • затем документ автоматически сохраняется в электронном архиве банка и доступен клиенту для повторной загрузки.
Напомним, в июне Сергей Наумов сообщил, что клиенты микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) теперь могут быстрее передавать документы через приложение Дія благодаря мультишерингу документов. Мультишеринг позволяет предпринимателям одним кликом или QR-кодом передать сразу несколько документов, необходимых для банковских или других бизнес-процедур.
Сервис шеринга документов через Дію с 1 июня стал платным для банков и финансовых учреждений. За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить разово 21 617 грн, далее — 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами. Шеринг одного документа будет бесплатным, два и более (мультишеринг) — платным.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
