0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года

Финтех и Карты
5
Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года
Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года
По данным Национального банка Украины, Alliance bank стал лидером по абсолютному приросту активных карт среди всех банков в первом полугодии 2025 года.
Активной считается карта, по которой в течение последних трёх месяцев была совершена хотя бы одна расходная операция (оплата в торговой или сервисной сети, онлайн-платежи, переводы или снятие наличных). Достичь таких результатов банк смог всего за год после запуска мобильного приложения Alliance.
При регистрации в Alliance можно выбрать карту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Приложение предлагает три карты на выбор: кредитную или одну из двух дебетовых, каждая из которых имеет свой уникальный функционал:
  • «Стартовая» - кредитная карта с самым долгим льготным периодом до 90 дней и постоянным кэшбэком на все покупки, без ограничений по сумме накоплений.
  • «Целевая» - дебетовая карта для повседневных расходов в трёх валютах (UAH, USD, EUR). Карта лучше всего подходит для обмена валют, получения целевых поступлений (соцвыплат, зарплат, стипендий и т. д.) и вывода дохода с ФЛП-счета в Alliance bank без комиссии.
  • «Игровая» - виртуальная дебетовая карта с динамичным кэшбэком до 50% за покупки в сфере развлечений, гейминга, образования и досуга.
«Мы гордимся этим результатом и благодарны нашим клиентам за активное использование карт. В ближайшее время мы представим ещё больше сервисов и выгодных возможностей для пользователей Alliance», — отмечают в банке.
Установить приложение Alliance и оценить его функционал и преимущества можно по ссылке.
По материалам:
Alliance bank
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems