Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года
По данным Национального банка Украины, Alliance bank стал лидером по абсолютному приросту активных карт среди всех банков в первом полугодии 2025 года.
Активной считается карта, по которой в течение последних трёх месяцев была совершена хотя бы одна расходная операция (оплата в торговой или сервисной сети, онлайн-платежи, переводы или снятие наличных). Достичь таких результатов банк смог всего за год после запуска мобильного приложения Alliance.
При регистрации в Alliance можно выбрать карту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Приложение предлагает три карты на выбор: кредитную или одну из двух дебетовых, каждая из которых имеет свой уникальный функционал:
- «Стартовая» - кредитная карта с самым долгим льготным периодом до 90 дней и постоянным кэшбэком на все покупки, без ограничений по сумме накоплений.
- «Целевая»
- дебетовая карта для повседневных
расходов в трёх валютах (UAH, USD, EUR). Карта
лучше всего подходит для обмена валют,
получения целевых поступлений (соцвыплат,
зарплат, стипендий
и т. д.) и вывода дохода с ФЛП-счета в Alliance bank без комиссии.
- «Игровая» - виртуальная дебетовая карта с динамичным кэшбэком до 50% за покупки в сфере развлечений, гейминга, образования и досуга.
«Мы гордимся этим результатом и благодарны нашим клиентам за активное использование карт. В ближайшее время мы представим ещё больше сервисов и выгодных возможностей для пользователей Alliance», — отмечают в банке.
Установить приложение Alliance и оценить его функционал и преимущества можно по ссылке.
