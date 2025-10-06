0 800 307 555
ру
Мобильные приложения — главное препятствие для цифровой безбарьерности банков

Финтех и Карты
29
Мобильные приложения банков остаются ключевым вызовом для обеспечения полной цифровой доступности как клиентам, так и банковским сотрудникам.
Выполнить все требования Национального банка по цифровой доступности к 2026 году будет очень сложно, рассказали банкиры в ходе круглого стола «Безбарьерные финансы: как сделать банки доступными для всех», организованного «Финансовым клубом».
«Наши диджитальные каналы очень крутые, яркие. Приложения с кучей разных „фишек“, переделка которых требует ресурсов. Это очень дорого. Чтобы обновить приложения и сайт до мая 2026 года, нужно задействовать всю IT-команду. Поэтому мы ведем диалог с Нацбанком, чтобы растянуть сроки», — рассказала проектный менеджер «Программы развития инклюзивности в ПУМБ» Зоя Минаева.
Поэтому банки предлагают регулятору растянуть сроки внедрения новых требований и сосредоточиться на важнейших функциях. «Есть смысл определить основные флоу: например, идентификация должна быть доступна, возможность перевода средств — тоже. А вот второстепенные „фишечки для красоты“ можно реализовать позже», — говорит Зоя Минаева.
Отдельная проблема — адаптация мобильных приложений для людей с нарушением зрения или слуха. Представители банков признались, что процесс занимает годы. «Последний релиз нашего приложения „Приват24“ уже включает максимум того, что мы смогли сделать за два года, но опять-таки не всё, — рассказала менеджер безбарьерных программ и коммуникаций ПриватБанка Анастасия Шусть. — Человек должен с клавиатуры спокойно воспользоваться приложением, веб-версией или сайтом, да, это критично. VoiceOver подключить — тоже критично».
В банках согласны: цифровая доступность — это не просто регуляторное требование, а базовое условие достойной жизни для клиентов. «Человек, лишившийся зрения, хочет оставаться самостоятельным: пополнить счет, перевести деньги или оплатить коммуналку. Для него это критически важно. Поэтому мы должны это сделать, даже постепенно», — объяснила Анастасия Шусть.
По материалам:
Фінансовий клуб
