€50 млн на развитие украинских стартапов: Федоров рассказал детали

Финтех и Карты
21
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund в размере €50 млн.
«Даже во время полномасштабной войны украинские стартапы создают инновационные продукты и конкурируют на глобальном уровне. Наша задача — поддержать их развитие и создать экосистему, привлекательную для иностранных инвесторов. Сегодня вместе с Пьером Эльброном, спецуполномоченным Франции по помощи и восстановлению Украины, объявили о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн», — написал он.
Для чего создан фонд
Фонд создан при поддержке европейского инвестиционного банка. Это важный сигнал о доверии Украине на глобальном рынке.
Фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям на ранней стадии капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети. Это позволит стартапам конкурировать на международной арене и быть среди лидеров инноваций.
Ранее первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск следующей недели новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов.
БизнесИнвестиции
