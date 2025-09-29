€50 млн на развитие украинских стартапов: Федоров рассказал детали Сегодня 11:02 — Финтех и Карты

€50 млн на развитие украинских стартапов: Федоров рассказал детали

в размере €50 млн. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund

«Даже во время полномасштабной войны украинские стартапы создают инновационные продукты и конкурируют на глобальном уровне. Наша задача — поддержать их развитие и создать экосистему, привлекательную для иностранных инвесторов. Сегодня вместе с Пьером Эльброном, спецуполномоченным Франции по помощи и восстановлению Украины, объявили о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн», — написал он.

Читайте также Федоров анонсировал новые грантовые программы на производство ракет, дронов и взрывчатых веществ

Для чего создан фонд

Фонд создан при поддержке европейского инвестиционного банка. Это важный сигнал о доверии Украине на глобальном рынке.

Фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям на ранней стадии капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети. Это позволит стартапам конкурировать на международной арене и быть среди лидеров инноваций.

Ранее первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск следующей недели новых грантовых программ на производство взрывчатых веществ, ракет и дронов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.