ЕЦБ назвал ориентировочную дату запуска цифрового евро Сегодня 15:24 — Финтех и Карты

ЕЦБ назвал ориентировочную дату запуска цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность внедрения цифрового евро в середине 2029 года.

Об этом заявил член Исполнительного совета Пьеро Чиполлоне, сообщает Crypto Briefing

По его словам, цифровой евро станет электронным эквивалентом наличных денег, предназначенным для ежедневных транзакций.

Читайте также Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты

ЕЦБ начал подготовительную фазу проекта еще в конце 2023 года — охватывает техническую разработку и создание законодательной базы на уровне ЕС, которая должна гарантировать защиту конфиденциальности и противодействие отмыванию средств. Ожидается, что окончательный дизайн валюты будет определен до 2026 года.

В настоящее время более 130 стран мира изучают или разрабатывают собственные цифровые валюты центральных банков. Среди примеров — цифровой юань, который Китай запустил в 2020 году и уже использовал для миллиардов транзакций, что подтверждает глобальную тенденцию отказа от наличных денег.

Напомним, ранее FT писал , что Европейский Союз ускоряет работу над запуском цифрового евро после того, как США приняли исторический закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом более $288 млрд. Новые американские правила вызвали беспокойство в Брюсселе по поводу конкурентоспособности европейской валюты и ее роли в глобальной финансовой системе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.