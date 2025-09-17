0 800 307 555
ру
ПУМБ запустил сервис онлайн-платежей

Финтех и Карты
5
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предложил украинскому бизнесу еще один удобный сервис по приему платежей.
Теперь ПУМБ обеспечивает решение для продаж через все каналы, как офлайн с классическим POS-терминалом или мобильные продажи с помощью tap2phone так и онлайн — с помощью нового сервиса hutko.
«ПУМБ как один из ведущих игроков рынка банковских услуг для малого и микробизнеса в части кредитования и транзакционного бизнеса продолжает развитие и предлагает новый сервис для предпринимателей e-commerce, который сейчас стремительно развивается. Мы внедряем простой и удобный платежный инструмент — онлайн эквайринг hutko, позволяющий нашим клиентам просто и быстро, без длительной разработки или сложных технических процедур интегрировать платежное решение в свои бизнес-процессы и получить бесперебойные онлайн-расчеты. С этим новым сервисом запускаться, масштабироваться и зарабатывать больше становится проще», — отмечает Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ.
Интернет-эквайринг hutko позволяет предпринимателям больше фокусироваться на бизнесе и не беспокоиться о приеме платежей онлайн за свои товары или услуги.
Это незаменимый сервис для e-Commerce, маркетплейсов, платформ, сервисов по подписке, HoReCa и других сфер малого бизнеса.
Платежный сервис hutko универсален: он подходит как для небольших стартапов с минимальным бюджетом, так и для больших eCommerce-проектов с миллионными оборотами.
Hutko обеспечивает:
  • Наибольшую конверсию платежей — до 98%
  • Решение вопроса за несколько минут через поддержку
  • Больше интеграций по тарифам рынка 1,5%
  • Подключение платежей в течение рабочего дня
  • Зачисление по платежам на следующий день без выходных
  • Готовые интеграции с Shopify, Wix, WooCommerce и другими
  • Поддержку более 150 валют с автоматической конвертацией в гривну и принимает платежи из более чем 200 стран мира
  • Удобные инструменты для продаж в соцсетях и через мессенджеры, на сайтах, в мобильных приложениях и т. д.
hutko — провайдер услуг интернет-эквайринга, предлагающий решения для бизнеса любого масштаба: от микро и малых предприятий до крупных компаний.
Этот сервис делает процесс оплаты товаров и услуг в Интернете удобным, простым и безопасным для всех участников рынка электронной коммерции.
АО «ПУМБ». Государственная регистрация банков № 73 от 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011 г.
ПУМБ
ФинтехБанки Украины
