Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ Сегодня 21:37 — Финтех и Карты

Переводы мгновенно и без проблем. Именно для этого и существуют A2A платежи. О них в ходе своего выступления в рамках FinRetail 2025 рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ — Андрей Поддерегин.

Как отметил Поддерегин, A2A платежи — это платежи, которые проводятся непосредственно между счетами пользователей. К А2А платежам относятся мгновенные кредитные переводы, именно с их помощью производятся мгновенные платежи. Они имеют несколько важных особенностей:

мгновенное зачисление средств на счет торговца (до 10 с);

мгновенное информирование торговца и плательщика о результате выполнения платежной операции;

возможное использование средств торговцем сразу после завершения платежной операции;

не требуется платежный терминал и, соответственно, нет расходов, связанных с его использованием;

уменьшение затрат за счет более дешевой архитектуры решения и тарифной политики.

Чтобы понять, насколько мгновенные платежи популярны, спикер привел следующую статистику:

НБУ, как подчеркнул Поддерегин, вместе с участниками платежного рынка построили базовую инфраструктуру, позволяющую организовать прием мгновенных платежей за товары и услуги и состоящую из регулирования, технологической реализации, обмена реквизитами и клиентского опыта.

Также директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ предоставил информацию о развитии мгновенных платежей в Украине.

