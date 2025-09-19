0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ

Финтех и Карты
1
Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
Переводы мгновенно и без проблем. Именно для этого и существуют A2A платежи. О них в ходе своего выступления в рамках FinRetail 2025 рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ — Андрей Поддерегин.
Как отметил Поддерегин, A2A платежи — это платежи, которые проводятся непосредственно между счетами пользователей. К А2А платежам относятся мгновенные кредитные переводы, именно с их помощью производятся мгновенные платежи. Они имеют несколько важных особенностей:
  • мгновенное зачисление средств на счет торговца (до 10 с);
  • мгновенное информирование торговца и плательщика о результате выполнения платежной операции;
  • возможное использование средств торговцем сразу после завершения платежной операции;
  • не требуется платежный терминал и, соответственно, нет расходов, связанных с его использованием;
  • уменьшение затрат за счет более дешевой архитектуры решения и тарифной политики.
Чтобы понять, насколько мгновенные платежи популярны, спикер привел следующую статистику:
Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
НБУ, как подчеркнул Поддерегин, вместе с участниками платежного рынка построили базовую инфраструктуру, позволяющую организовать прием мгновенных платежей за товары и услуги и состоящую из регулирования, технологической реализации, обмена реквизитами и клиентского опыта.
Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
Также директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ предоставил информацию о развитии мгновенных платежей в Украине.
Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems