Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
Переводы мгновенно и без проблем. Именно для этого и существуют A2A платежи. О них в ходе своего выступления в рамках FinRetail 2025 рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ — Андрей Поддерегин.
Как отметил Поддерегин, A2A платежи — это платежи, которые проводятся непосредственно между счетами пользователей. К А2А платежам относятся мгновенные кредитные переводы, именно с их помощью производятся мгновенные платежи. Они имеют несколько важных особенностей:
- мгновенное зачисление средств на счет торговца (до 10 с);
- мгновенное информирование торговца и плательщика о результате выполнения платежной операции;
- возможное использование средств торговцем сразу после завершения платежной операции;
- не требуется платежный терминал и, соответственно, нет расходов, связанных с его использованием;
- уменьшение затрат за счет более дешевой архитектуры решения и тарифной политики.
Чтобы понять, насколько мгновенные платежи популярны, спикер привел следующую статистику:
НБУ, как подчеркнул Поддерегин, вместе с участниками платежного рынка построили базовую инфраструктуру, позволяющую организовать прием мгновенных платежей за товары и услуги и состоящую из регулирования, технологической реализации, обмена реквизитами и клиентского опыта.
Также директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ предоставил информацию о развитии мгновенных платежей в Украине.
Поделиться новостью
Также по теме
Как мгновенные платежи помогают в торговле — ответ НБУ
QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября
ПриватБанк и Visa бесплатно доставляют банковские карты по Украине и еще более чем в 60 стран
ПУМБ запустил сервис онлайн-платежей
Как ритейлу удержать клиента и улучшить продажи благодаря оплате онлайн — FinRetail 2025
НБУ повысит требования к защите платежных операций