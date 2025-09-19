ПАРТНЕРСКАЯ ПриватБанк и Visa бесплатно доставляют банковские карты по Украине и еще более чем в 60 стран Сегодня 10:10 — Финтех и Карты

ПриватБанк и Visa бесплатно доставляют банковские карты по Украине и еще более чем в 60 стран

Оформить карту можно онлайн в несколько кликов, а получить — за границей и в Украине бесплатно.

Украинцы могут бесплатно заказать и получить физическую карту Visa от ПриватБанка в Украине и еще более чем в 60 странах. Услуга действует в течение 2025 года, а оформление карты занимает всего несколько минут в мобильном приложении «Приват24».

Доставка осуществляется через партнерские почтовые службы — Новая почта и Укрпочта. В зависимости от страны возможна адресная доставка или доставка в отделение национального почтового оператора. Если заказ за границу и оператор доставки Новая почта, срок доставки составит 7−14 дней. Если Укрпочта — 7−30 дней.

В пределах Украины доставку осуществляет Новая почта в течение 1−5 дней.

Новая почта доставляет карты ПриватБанка в Польшу, Германию, Великобританию, США и еще более чем в 10 стран.

Укрпочта — более чем в 40 стран, в частности Австрию, Бельгию, Швецию, Канаду, Австралию, ОАЭ, Турцию, Израиль, Индию и др. Актуальный и полный список доступен при оформлении карты в приложении «Приват24».

Бесплатно можно получить карту как при перевыпуске имеющейся, так и для оформления новой, например, кредитной «Универсальной» или карты для социальных выплат. Кроме того, клиенты могут мгновенно создать цифровую карту для онлайн-платежей.

По данным ПриватБанка, наибольшим спросом пользуется среди украинцев в Польше, Германии и Чехии. Среди пользователей преобладают женщины, а наиболее активная возрастная группа — 18−35 лет. В то же время значительную часть составляют и люди в возрасте 36−45 лет, а также старше 65 лет.

Оформить карту с международной доставкой можно в несколько шагов в «Приват24»: достаточно выбрать карту и перейти к ее настройкам, выбрать «Заказать карту» — «Международная», указать страну, адрес получения, контактный номер телефона и email. После подтверждения данных заявка отправляется на обработку.

Параллельно с программой доставки карт ПриватБанк и Visa также продлевают срок действия платежных карт, что позволяет украинцам беспрепятственно пользоваться ими для оплаты товаров, снятия наличных или онлайн-шопинга.

Банк отмечает, что эта инициатива — часть усилий по поддержке украинцев, вынужденных покинуть страну или находящихся в регионах с ограниченным доступом к банковским отделениям.

Подробнее об условиях заказа карт и страны, в которые осуществляется доставка, можно узнать на сайте ПриватБанка или в мобильном приложении «Приват24».

