Как ритейлу удержать клиента и улучшить продажи благодаря оплате онлайн — FinRetail 2025 Сегодня 15:32 — Финтех и Карты

Как ритейлу удержать клиента и улучшить продажи благодаря оплате онлайн — FinRetail 2025

2025 исполнительный директор iPay.ua — Ольга Недилько. Каждый покупатель желает рассчитываться на покупку товара быстро. И как это улучшить для вашего клиента и какие существуют вызовы для ритейла? Об этом рассказала во время конференции FinRetail исполнительный директор iPay.ua — Ольга Недилько.

Первое, на что во время своего выступления обратила внимание спикер, — ритейл борется не с конкурентами, а с кнопкой «назад» при покупке клиентом, ведь по статистике 99% плательщиков, когда у них не выходит рассчитаться, разочаровываются. Вместе с тем 55% из них не возвращаются к этой оплате.

Одним из примеров, позволяющих улучшить для ритейлеров продажи, как отметила Недилько, является функция BNPL (покупай сейчас — плати позже. — Ред.). По состоянию на 2025 год 560 млрд долларов в обращении BNPL, а на 2030 год прогнозируется около 900 млрд долларов.

Еще одна возможность для расчетов — QR-коды. Исполнительный директор iPay.ua отметил опыт Китая где оплата по QR-коду почти вытеснила оплату наличными.

Что касается Европы, то здесь рынок движется в направлении замены POS-терминалов QR-терминалами. Недилько видит в этой тенденции хороший знак, ведь так ритейлу можно быстро и недорого подключиться к проведению оплат. Это не будет стоить дополнительной арендной платы, как за терминалы.

Также еще одним инструментом быстрой оплаты спикер отметила tap-to-phone, который, по ее словам, понемногу вытесняет POS-терминалы с рынка. Как отметила Недилько, это удобный инструмент для малого и среднего бизнеса, ведь, как и QR-коды, он уменьшает стоимость привлечения. В мире tap-to-phone вырос на 200% за год.

Не забываем и о виртуальных активах. Напомним, что в начале сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о виртуальных активах. Недилько отметила, что сейчас такие гиганты ритейла как Amazon и Walmart уже в открытую тестируют свои стейблкоины для расчета. Возможно, такая инициатива появится и в Украине, но сначала нужно дождаться принятия законопроекта о виртуальных активах в целом.

Читайте также Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд

Отдельное внимание Недилько сосредоточила на внедрении искусственного интеллекта в ритейл, а точнее, на мошенничестве, которое происходит в сфере ИИ. Спикер подчеркнула, что ежегодно киберпреступления стоят миру в 10,5 трлн долларов. Поэтому, по ее словам, чтобы избежать таких проблем, ритейл должен объединяться с финтех-рынком для внедрения надзора за этим, ведь технологии и мошенничество двигаются быстрее регуляторных правил.

Интересную статистику Недилько привела о покупке товара оффлайн и онлайн. Оказывается, 73% покупателей в Европе избегают ритейлера, если методы этих оплат отличаются. Как же ритейлу улучшить возможность расчетов за товар и, соответственно, удерживать клиентов и зарабатывать больше?

Недилько выделяет несколько факторов: обучение, построение собственной экосистемы, унификация и персонализация.

Кстати, по персонализации исполнительный директор iPay.ua отметила, что те компании, которые умеют это делать, получают на 40% больше дохода, а сам персонализированный опыт на 19% повышает продажу.

Что касается клиентов, то, как сказала Недилько, 71% ожидает персонализированного взаимодействия. «Тот, кто владеет новыми технологиями и думает о клиенте, тот его и получает», — отметила она.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.