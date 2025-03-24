ТОП-10 ритейлеров Украины: на 17% вырос доход с Индекса 2025 года (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 ритейлеров Украины: на 17% вырос доход с Индекса 2025 года (инфографика)

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ТОП-10 ритейлеров Украины: на 17% вырос доход с Индекса 2025 года (инфографика)
ТОП-10 ритейлеров Украины: на 17% вырос доход с Индекса 2025 года (инфографика)
529,24 млрд грн составил совокупный доход компаний-лидеров Индекса Опендатабота 2025 года в сфере розничной торговли.
Ни одна из компаний из топ-10 не понесла убытков, а их общий доход вырос на 17%. Возглавляет список уже несколько лет подряд АТБ-маркет.
Об этом пишет Опендатабот.
На 17% вырос суммарный доход компаний Индекса Опендатабота 2025 года в сфере розничной торговли в прошлом году — до 529,24 млрд грн. Впервые с начала полномасштабной войны ни одна компания из топ-10 не понесла убытков. 9,82 млрд грн составила совокупная прибыль лидеров украинского ритейла.
Бессменным лидером по доходу уже 3 год подряд остается АТБ-маркет. В прошлом году его показатели выросли на 15% до 208,9 млрд грн. Это 39,5% общего дохода всех лидеров.
В то же время по прибыли сеть заняла 2 место: 3,1 млрд грн или 32% от совокупной суммы.
В АТБ отмечают, что в течение прошлого года предприятиями корпорации также были уплачены налоги и сборы на общую сумму 28,61 млрд грн. Этот показатель более чем на 4 млрд грн превысил финансовые результаты предыдущего года. Компания и дальше планирует увеличивать собственный налоговый вклад в отечественную экономику и поддерживать защитников на фронте и украинцев в тылу.
А лидером по прибыли стала Выгодная покупка (Аврора) — 4,08 млрд грн. По доходу компания заняла 3 место, увеличив свой показатель в 1,4 раза за год: 37,9 млрд грн. В прошлом году она сменила свой вид деятельности с оптовой на розничную торговлю.
ТОП-10 ритейлеров Украины: на 17% вырос доход с Индекса 2025 года (инфографика)
В Авроре отмечают, что для них 2024 год был о поддержке экономики страны и создании новых рабочих мест. Компания открыла более 300 новых магазинов, создав около 3000 рабочих мест. В целом сеть расширилась до 1615 магазинов в Украине и 30-ти в Румынии.
Второе место по доходу заняла Сильпо-фуд (Сильпо). Доход сети вырос на 10% до 93 млрд грн, а прибыль впервые за 3 года убытков составила 205 млн грн.
Доход сети Фора вырос на 19% и составил 34,9 млрд грн, а прибыль увеличилась более чем в 5 раз — до 123,5 млн грн. Впрочем, в этом году компания все же уступила Авроре и оказалась на 4 строчке.
Почти так же (на 17%) вырос доход у Розетка.УА (Rozetka). Это позволило компании подняться с 7 на 5 место. Доход составил 29,7 млрд грн.

Какой доход заработали ТОП-10 компаний-ритейлеров Индекса 2025 года

Новус Украина (NOVUS) увеличил свой доход на 23% до 29 млрд грн. Прибыль составила 561 млн грн.
«В прошлом году мы уплатили более 2,5 миллиарда гривен налогов, подтверждая свою роль как ответственного налогоплательщика. Более 98% нашей собственной торговой марки NOVUS производится в Украине, а украинские товары составляют более 70% нашего ассортимента. Это сознательный выбор, направленный на поддержку национального производителя.
В то же время за период полномасштабной войны мы направили более 155 миллионов гривен на благотворительные проекты, чтобы поддержать наших защитников и помочь пострадавшим. Мы знаем, ради кого работаем и ради чего делаем эти шаги. И мы продолжим двигаться вперед, поддерживая Украину и укрепляя ее экономику. Это наша миссия и наш путь", — комментирует CEO NOVUS Марк Петкевич.
Метро кэш энд кери Украина (Metro) увеличил свой доход до 28,7 млрд грн (+12,5%). Впервые с начала полномасштабной войны сеть получила прибыль — 178 млн грн. Ранее компания два года подряд имела убытки более чем в 400 млн грн.
Также в топ-10 компаний-ритейлеров Индекса 2025 года вошли:
  • РУШ (EVA) — доход 26,9 млрд грн (+28%), прибыль 1,4 млрд грн (уменьшилась более чем в 1,6 раза);
  • Омега (Varus) — доход 20 млрд грн (+14%), прибыль 38,2 млн грн (уменьшилась более чем в 5 раз);
  • Фудком (Велика Кишеня) — доход 19,9 млрд грн (+16%), прибыль 116,6 млн грн (уменьшилась в 2,6 раза).
Некоторые компании, такие как Эпицентр К (Эпицентр) (второй год подряд) и Комфи Трейд (Comfy) (впервые) не вошли в Индекс Опендатабота из-за неподанных своевременно годовых отчетов.
По материалам:
Finance.ua
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