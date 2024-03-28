Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд — Finance.ua
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Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд

Фондовый рынок
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Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд
Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд, Фото: rau.ua
Сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса ритейлеров Украины, проведенного Украинским Советом Торговых Центров.
Отмечается, что, несмотря на войну, розничные операторы не останавливают развитие своих сетей. Если в 2022 году из-за оккупации и разрушения количество розничных торговых точек снизилось на 18%, то в 2023 году произошел рост на 12%.
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Такой же уровень прироста торговых точек ритейлеры рассчитывают и в течение 2024 года.
В УРТЦ подчеркивают, что развиваться сети намерены как в формате ТЦ, так и в формате стрит-ритейла. Некоторые акцентируют внимание именно на развитии интернет-продаж. Доля товарооборота через онлайн-продажи за год выросла с 14% до 15%.
О восстановлении отрасли розничной торговли свидетельствует также Индекс самочувствия ритейла (RWBI). В феврале показатель существенно восстановился после январского снижения и повысился до 29,1 пункта.
Глава исследовательской группы УРТЦ Дмитрий Топольсков объяснил, чем вызван столь стремительный рост Индекса.
По материалам:
НВ
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