Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд — Finance.ua

Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 млрд, Фото: rau.ua

Сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса ритейлеров Украины, проведенного Украинским Советом Торговых Центров.

Отмечается, что, несмотря на войну, розничные операторы не останавливают развитие своих сетей. Если в 2022 году из-за оккупации и разрушения количество розничных торговых точек снизилось на 18%, то в 2023 году произошел рост на 12%.

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Такой же уровень прироста торговых точек ритейлеры рассчитывают и в течение 2024 года.

В УРТЦ подчеркивают, что развиваться сети намерены как в формате ТЦ, так и в формате стрит-ритейла. Некоторые акцентируют внимание именно на развитии интернет-продаж. Доля товарооборота через онлайн-продажи за год выросла с 14% до 15%.

О восстановлении отрасли розничной торговли свидетельствует также Индекс самочувствия ритейла (RWBI). В феврале показатель существенно восстановился после январского снижения и повысился до 29,1 пункта.

Глава исследовательской группы УРТЦ Дмитрий Топольсков объяснил, чем вызван столь стремительный рост Индекса.

НВ По материалам:

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