Как активно украинцы тратят деньги в интернете и на что именно (инфографика) — Finance.ua

Как активно украинцы тратят деньги в интернете и на что именно (инфографика) Сегодня 08:05 — Личные финансы

Как активно украинцы тратят деньги в интернете и на что именно (инфографика)

Как украинцы покупают онлайн и какие финансовые операции совершают в интернете? Ответ на этот вопрос искали аналитики исследовательской компании Gradus Research, проведя соответствующее маркетинговое исследование среди украинских диджитал-пользователей.

«С началом полномасштабной войны границы между оффлайн- и онлайн-покупками стали размытыми, поскольку почти одинаковое количество респондентов предпочитают каждый из этих способов приобретения товаров. Это все еще раз демонстрирует быструю адаптацию украинцев к тем условиям, в которых мы оказываемся», — рассказывает Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор Gradus Research.

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Более четверти опрошенных украинцев предпочитают онлайн-покупки, еще 38% — покупают и в онлайне, и в оффлайне.

Диджитал-покупки уже стали обычным делом для украинских потребителей. 26% респондентов предпочитают покупать в интернете. Еще 38% покупают и онлайн, и оффлайн.

При этом подавляющее большинство опрошенных граждан (87%) в целом считают, что покупать онлайн легко.

Однако не все пользователи Интернета в Украине используют его с одинаковой интенсивностью и набором действий, в том числе и для совершения покупок. Относительно паттернов их поведения в онлайне в исследовании все пользователи были распределены на 6 сегментов.

Активных и высокововлеченных потребителей в онлайне — чуть более трети (36%)

Сюда можно отнести сегмент, который условно называется Продвинутые. Это пользователи, которые интенсивно потребляют и создают контент, следят за коммуникациями брендов, сравнивают их ценности, продукты и услуги между собой. Они также активны в ежедневных покупках товаров и услуг онлайн. Более половины из (54%) из них совершают покупки онлайн по крайней мере раз в день. Но это одновременно и самый маленький сегмент — таких среди респондентов всего 6%.

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Другой активный сегмент — Сплетники (16%). Для них интернет, в первую очередь, это социальный круг и опция для общения. В онлайне они ежедневно покупают товары и услуги онлайн (13%), оплачивают счета (17%) и пользуются интернет-банкингом (62%).

Также к активным пользователям относим сегмент Прагматиков, составляющий 14%. Они используют интернет для получения новостей и тематической информации и являются активными пользователями образовательных сервисов и медиа. Финансовые действия онлайн совершают не чаще нескольких раз в неделю.

Остальные две трети респондентов (64%) — менее активные диджитал-покупатели.

Искатели развлечений, доля которых составляет 19%, и которые в онлайне преимущественно потребляют онлайн-игры и развлекательный контент в социальных сетях, достаточно инертны в осуществлении финансовых операций в интернете. Несколько раз в месяц и реже сравнивают цены на товары и услуги (53%), пользуются банковскими онлайн сервисами (36%).

«Умеренные» (сегмент объемом 25% от выборки в целом), использующие интернет для поиска информации и чтения новостей, не активно совершают финансовые действия онлайн, ограничиваясь совершением большинства операций раз или несколько раз в месяц. Исключением является сравнение цен на товары и услуги (38%) и использование банковских сервисов (38%) — эти операции «Умеренные» больше склонны осуществлять несколько раз в неделю.

«Невовлеченные» (20% респондентов), редко находящиеся в статусе «в сети» и для которых Интернет является преимущественно источником связи, почти или совсем не совершают финансовых действий онлайн. Среди «Невовлеченных» наибольшая доля тех, кто предпочитает покупки оффлайн (48%). Они отмечают, что испытывают сложности при совершении покупок онлайн (13%).

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