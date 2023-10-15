Как не платить лишнего во время онлайн-шопинга — Finance.ua

Как не платить лишнего во время онлайн-шопинга Сегодня 08:40 — Личные финансы

Как не платить лишнего во время онлайн-шопинга

Медики признают ониоманию, то есть неконтролируемую тягу к совершению покупок, серьезной болезнью на уровне алкоголизма и наркомании. Но от разнообразия скидок и акций потерять голову на время может и вполне здоровый человек.

Чтобы не просадить все деньги, нужно соблюдать несколько простых правил:

В первую очередь составьте список необходимых вам вещей и следуйте ему неуклонно. Это как с походом за продуктами. Уже не одно исследование показало, что наличие списка уменьшает риск импульсивных покупок. Определите сумму, которую готовы потратить. Ее лучше перевести на отдельную карту без кредитного лимита и уже ею рассчитываться в магазинах — это будет гарантией, что вы не переплатите и не залезете в ненужные долги. Если вы планируете воспользоваться кредитным лимитом, то внимательно ознакомьтесь с условиями. Особенно это касается грейс-периода, когда не нужно платить проценты за пользование банковскими деньгами. Альтернативой может стать оплата по частям, когда сумма разбивается на равные ежемесячные платежи и автоматически списывается с карты. Подробно изучите условия доставки, учтите ее стоимость. Может статься, что с оплатой доставки акционный товар обойдется дороже. Также обратите внимание на условия возврата товара — что-то может не подойти по размеру, а что-то может быть бракованным.

И помните, что в соответствии с законом « О защите прав потребителей », в течение 14 дней с момента оформления покупки исправный товар, то есть товар надлежащего качества, по каким-либо причинам не понравившийся покупателю, можно вернуть. Исключения — продовольственные товары, лекарства, предметы гигиены, игрушки, белье, печатные издания, ювелирные изделия.

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