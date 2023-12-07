Сколько украинцы планируют потратить на рождественский шопинг (исследование) — Finance.ua
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Сколько украинцы планируют потратить на рождественский шопинг (исследование)

Личные финансы
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Сколько украинцы планируют потратить на рождественский шопинг (исследование)
Сколько украинцы планируют потратить на рождественский шопинг (исследование)
Более половины украинцев в этом году не планируют отказываться от праздничного шопинга, но эта доля снизилась с предыдущего года на 2% - с 61% до 59%.
Об этом говорится в исследовании Deloitte в Украине.
Компания долгое время исследует потребительское поведение во время рождественского и новогоднего шопинга на рынке США. Результаты этого исследования демонстрируют актуальные мировые тренды, но частично могут соприкасаться с реалиями Украины, которая сейчас охвачена войной. Поэтому с начала войны компания проводит отдельное исследование потребительского поведения в Украине.
Сколько украинцы планируют потратить на рождественский шопинг (исследование)
Согласно результатам исследования, в этом году украинцы не будут затягивать с подготовкой к праздникам. 64% намерены начать шопинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря.
Для 56% украинцев бюджет составит от 1000 до 5000 гривен. В 2022 году такую ​​же сумму готовы были потратить 49% респондентов.
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49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года по сравнению с Рождеством. Больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время как на празднование Рождества — в западных областях.
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«Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18−27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и тому подобное», — отметил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине Александр Ямпольский.
Основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).
Сколько украинцы планируют потратить на рождественский шопинг (исследование)
Две трети респондентов (68%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность (в прошлом году — 61%). 86% из них направят помощь защитникам на передовой. Также 66% украинцев выберут продавцов, которые поддерживают ВСУ и гражданских, пострадавших от войны, переводя на помощь часть средств с каждой покупки.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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