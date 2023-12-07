Стоимость рождественской продуктовой корзины из-за блокады границы может вырасти — Минагрополитики Сегодня 05:47 — Личные финансы

Стоимость рождественской продуктовой корзины из-за блокады границы может вырасти — Минагрополитики

Рождественская продуктовая корзина в Украине однозначно подорожает, если до 10 декабря польские перевозчики не перестанут блокировать пункты пропуска на украинско-польской границе.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

«Такой риск (подорожание. — Ред.) есть. Если партнеры (польская сторона. — Ред.) все-таки выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется, тогда он будет меньше. Если она (забастовка. — Ред) будет весь декабрь, то (…) к сожалению, она (рождественская продуктовая корзина. — Ред.) будет несколько дороже», — сказал он.

Для прогноза подорожания Высоцкий предложил разделить праздничный продуктовый набор на несколько частей, вынеся отдельно базовые социальные продукты.

«Овощи борщового набора, к счастью, фактически полностью обеспечивает внутреннее производство. Никаких ценовых колебаний на них нет», — отметил он.

Также ряд продуктов сегодня дешевле, чем в этот же период прошлого года, в частности лук и морковь — на 60%, яйца — на 16%, масло — на 18%, гречка — на 60%. Соответственно, по базовым продуктам, которые обеспечивает отечественное производство, в текущем сезоне нет продуктовой инфляции.

Ко второму блоку продуктов замминистра отнес импортные товары.

«Какого-то дефицита физического не предполагается, потому что пусть и с задержкой, но эта продукция доезжает. Но если машина едет плюс неделю или плюс тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает», — объяснил чиновник.

Так, Украина импортирует бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов, рыбу. Соответственно из-за забастовки на украинско-польской границе импорт этих продуктов частично снизился.

«Все это не имеет отношения к базовым продуктам: яйца, молоко, овощи, крупы — всего этого достаточно для обеспечения внутреннего потребления», — резюмировал Высоцкий.

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