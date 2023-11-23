Из-за блокады польской границы: в Украине исчезает и дорожает автогаз — Finance.ua
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Из-за блокады польской границы: в Украине исчезает и дорожает автогаз

Энергетика
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Из-за блокады польской границы: в Украине исчезает и дорожает автогаз
Из-за блокады польской границы: в Украине исчезает и дорожает автогаз
Из-за длительной блокады польской границы на украинских АЗС стал исчезать сжиженный газ.
Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
«Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано», — говорится в сообщении.
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По его словам, больше всего исчез газ в сети «Привата», а там, где остался — стоит 39,6 гривны.
«Причина — блокирование польской границы, через которую именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа», — пояснил Куюн.
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На одном из заблокированных пунктов пропуска, а именно в Краковец-Корчева, транспортные средства пропускают, но и там на одной из дорог стоят протестующие, которые ограничивают пропускную способность пункта. По другим пропускают по одной машине в час. Хотя иногда протестующие нарушают даже эту договоренность.
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач отметил, что украинская сторона фиксирует каждый случай, когда из-за забастовки задерживается гуманитарная помощь или опасные грузы, и передает эту информацию представителям ЕС и польскому правительству.
По материалам:
УНН
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