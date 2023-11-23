Польские перевозчики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной — Finance.ua

Польские перевозчики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной Сегодня 12:10

Польские перевозчики начали блокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска «Медика» (сопредельное с ПП «Шегини») на границе с Украиной.

Пограничная служба предупреждает, что из-за этого возможно усложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

«Блокирование движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легковому транспорта не предвидится», — сообщили пограничники.

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Напомним, с 6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста около трех пунктов пропуска на границе Польши и Украины. Среди требований — вернуть требование украинским перевозчикам получать разрешения на въезд в Европейский Союз.

Напомним, вчера поляки анонсировали расширение блокады на четвертый пункт пропуска — «Медика». Кроме того, протест в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» хотят продлить до февраля 2024 года.

Слово і Діло По материалам:

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