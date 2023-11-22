Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого

161
Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого
Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого
Представники польських перевізників вирішили продовжити блокаду пункту пропуску (ПП) «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook один з лідерів польських перевізників Рафал Меклер.
Меклер, який є членом ультраправого Національного руху, повідомив, що протестуючі подали ще одну заявку. «Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень», — написав він.
Читайте також
Крім того, Меклер заявив про розширення з 23 листопада блокади на четвертий ПП «Медика-Шегині».
Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого
Нагадаємо, з 6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви обіцяли надіслати спільного листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка передбачає лібералізацію дорожнього руху з Україною.
Крім того, 21 листопада перевізники зі Словаччини заблокували рух вантажівок в напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Проте вранці, 22 листопада, рух було відновлено.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.