Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого — Finance.ua

Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого Вчора 17:40

Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого

Представники польських перевізників вирішили продовжити блокаду пункту пропуску (ПП) «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook один з лідерів польських перевізників Рафал Меклер.

Меклер, який є членом ультраправого Національного руху, повідомив, що протестуючі подали ще одну заявку. «Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень», — написав він.

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Крім того, Меклер заявив про розширення з 23 листопада блокади на четвертий ПП «Медика-Шегині».

Нагадаємо, з 6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви обіцяли надіслати спільного листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка передбачає лібералізацію дорожнього руху з Україною.

Крім того, 21 листопада перевізники зі Словаччини заблокували рух вантажівок в напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Проте вранці, 22 листопада, рух було відновлено.

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