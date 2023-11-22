Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого — Finance.ua

Польські перевізники заявили про продовження протестів до 1 лютого
Представники польських перевізників вирішили продовжити блокаду пункту пропуску (ПП) «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні до 1 лютого 2024 року.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook один з лідерів польських перевізників Рафал Меклер.
Меклер, який є членом ультраправого Національного руху, повідомив, що протестуючі подали ще одну заявку. «Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень», — написав він.
Крім того, Меклер заявив про розширення з 23 листопада блокади на четвертий ПП «Медика-Шегині».
Нагадаємо, з 6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви обіцяли надіслати спільного листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка передбачає лібералізацію дорожнього руху з Україною.
Крім того, 21 листопада перевізники зі Словаччини заблокували рух вантажівок в напрямку одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Проте вранці, 22 листопада, рух було відновлено.
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