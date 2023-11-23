В Словакии сделали заявление о блокировании границы с Украиной — Finance.ua

В Словакии сделали заявление о блокировании границы с Украиной Сегодня 10:46 — Казна и Политика

В Словакии не будут блокировать границу с Украиной так, как это делают в Польше и Венгрии.

В этом заверила секретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова, сообщил после разговора с ней заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Представитель Словакии заявила, что власти не допустят блокирования украинской границы.

«Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокирование границы. Особенно когда речь идет о едином грузовом пункте со Словакией — „Ужгород — Вышнее Немецкое“. То есть это прямой риск потерять грузовое автомобильное сообщение между нашими странами», — отметил Деркач.

По его словам, словацкие партнеры заверили, что проведут консультации с Министерством внутренних дел для предотвращения блокирования границы.

Деркач также заявил, что тезис о нарушении украинскими водителями условий соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС не подтверждается. Это доказала последняя проверка украинских грузовиков в Словакии.

«Никаких серьезных нарушений обнаружено не было. Большинство из проверенных грузовиков следовали транзитом в другие страны. Ни один украинский водитель действующее законодательство не нарушил, нашли лишь один случай с соблюдением времени труда и отдыха. А если будут предоставлены факты нарушений — мы готовы их рассматривать и говорить предметно», — добавил Деркач.

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