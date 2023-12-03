«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии — Finance.ua
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«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии

Личные финансы
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«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии
«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии
В супермаркетах Польши у границы с Чехией в последние недели отмечают наплыв чехов. Они приезжают закупаться более дешевыми товарами.
Как отличаются цены на продукты в Польше и Чехии — сообщает fakt.pl.
В последнее время в польских магазинах приграничных городов половина покупателей — чехи. Скачок инфляции и рост цен в Чехии привел к росту «шопинг-туризма» среди чехов, которые на закупки теперь ездят в Польшу и Германию.
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В Польше решили проверить, насколько разные цены на основные продукты в Чехии. Для этого выбрали магазины сети супермаркетов Lidl — в польском городе Торунь и чешском Находе. Оказалось, что цены в Чехии выше минимум на 20−30%. Самая большая разница в цене — на мясо. И куриное филе, и свиная вырезка в Чехии стоят в 2,5 раза дороже.
В частности, цены сейчас в обеих странах следующие:
ПродуктЦена в ПольшеЦена в Чехии
масло сливочное, 200 г5,76 злотых (52,58 грн)65,36 грн
молоко 1,5%, 1 л2,59 злотых (23,65 грн)34,24 грн
масло рапсовое, 1 л7,59 злотых (69,30 грн)81,72 грн
творог, 200 г1,49 злотых (13,60 грн)32,59 грн
хлеб, 500 г2,37 злотых (21,64 грн)37,53 грн
филе куриное, 1 кг17,29 злотых (157,83 грн)376 грн
свиная вырезка, 1 кг13,99 злотых (127,71 грн)340,59 грн
яйца, 10 шт6,49 злотых (59,25 грн)78,51 грн
картофель, 1 кг2,99 злотых (27,29 грн)48,93 грн
морковь, 1 кг3,99 злотых (36,42 грн)19,54 грн
рис, 1 кг3,69 злотых (33,68 грн)49,11 грн
сахар, 1 кг5,79 злотых (52,86 грн)45,73 грн
В общей сложности «корзина» из продуктов вместе с фруктами, овощами и напитками обошлась в Польше в 122,97 злотых (1122,55 грн), тогда как в Чехии — 1894,2 грн.
Хотя чешские зарплаты немного выше, чем польские, с заработанного в среднем чех может купить 27 «продуктовых корзин», тогда как поляк — 60.
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По материалам:
РБК-Україна
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