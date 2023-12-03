«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии — Finance.ua

«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии Сегодня 08:02 — Личные финансы

«Продуктовый туризм»: как отличаются цены в супермаркетах Польши и Чехии

В супермаркетах Польши у границы с Чехией в последние недели отмечают наплыв чехов. Они приезжают закупаться более дешевыми товарами.

Как отличаются цены на продукты в Польше и Чехии — сообщает fakt.pl.

В последнее время в польских магазинах приграничных городов половина покупателей — чехи. Скачок инфляции и рост цен в Чехии привел к росту «шопинг-туризма» среди чехов, которые на закупки теперь ездят в Польшу и Германию.

В Польше решили проверить, насколько разные цены на основные продукты в Чехии. Для этого выбрали магазины сети супермаркетов Lidl — в польском городе Торунь и чешском Находе. Оказалось, что цены в Чехии выше минимум на 20−30%. Самая большая разница в цене — на мясо. И куриное филе, и свиная вырезка в Чехии стоят в 2,5 раза дороже.

В частности, цены сейчас в обеих странах следующие:

Продукт Цена в Польше Цена в Чехии масло сливочное, 200 г 5,76 злотых (52,58 грн) 65,36 грн молоко 1,5%, 1 л 2,59 злотых (23,65 грн) 34,24 грн масло рапсовое, 1 л 7,59 злотых (69,30 грн) 81,72 грн творог, 200 г 1,49 злотых (13,60 грн) 32,59 грн хлеб, 500 г 2,37 злотых (21,64 грн) 37,53 грн филе куриное, 1 кг 17,29 злотых (157,83 грн) 376 грн свиная вырезка, 1 кг 13,99 злотых (127,71 грн) 340,59 грн яйца, 10 шт 6,49 злотых (59,25 грн) 78,51 грн картофель, 1 кг 2,99 злотых (27,29 грн) 48,93 грн морковь, 1 кг 3,99 злотых (36,42 грн) 19,54 грн рис, 1 кг 3,69 злотых (33,68 грн) 49,11 грн сахар, 1 кг 5,79 злотых (52,86 грн) 45,73 грн

В общей сложности «корзина» из продуктов вместе с фруктами, овощами и напитками обошлась в Польше в 122,97 злотых (1122,55 грн), тогда как в Чехии — 1894,2 грн.

Хотя чешские зарплаты немного выше, чем польские, с заработанного в среднем чех может купить 27 «продуктовых корзин», тогда как поляк — 60.

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