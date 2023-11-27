От соли до бананов: что может подорожать в Украине из-за блокады польской границы — Finance.ua
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От соли до бананов: что может подорожать в Украине из-за блокады польской границы

Аграрный рынок
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От соли до бананов: что может подорожать в Украине из-за блокады польской границы
От соли до бананов: что может подорожать в Украине из-за блокады польской границы, topor.od.ua
Блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к дефициту и удорожанию импортных продовольственных товаров.
Об этом сообщил в интервью первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий агентству УНИАН.
«Могут возникать дефициты, начиная с соли, потому что, к сожалению, украинское производство во временной оккупации. А также других продуктов, которые у нас не выращиваются. Например, цитрусовых, бананов. Также морепродуктов, потому что у нас сейчас нет доступа к морю, чтобы полноценно их вылавливать. Это не обязательно что-нибудь „лакшери“ — это даже обычный хек и другая замороженная рыба», — сказал он.
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Высоцкий отметил, что из-за военных рисков полноценный водный путь еще не работает. Ранее Украина в основном импортировала продукцию в контейнерах через Одессу, теперь все это пошло автомобильным транспортом, и альтернативы нет.
Поэтому есть риски, во-первых, дефицита, а во-вторых — такого удорожания, которое большинство себе не смогут позволить. Поэтому с точки зрения экономики, по импорту той продовольствия, которая у нас не выращивается и не собирается, блокирование границы бьет, к сожалению, весьма существенно", — сказал он.
Почему поляки снова блокируют границу и сколько из-за этого теряет Украина, мы рассказали в статье по ссылке ниже:

Блокада границы со стороны Польши

По материалам:
РБК-Україна
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