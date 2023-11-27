Перевозчики Польши усиливают блокирование «Шегини». В ГНСУ объяснили, почему избрали эти КПП — Finance.ua
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Перевозчики Польши усиливают блокирование «Шегини». В ГНСУ объяснили, почему избрали эти КПП

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Польские перевозчики продолжают блокировать четыре КПП на границе с Украиной. При этом пункт пропуска «Шегини», который был заблокирован с 23 ноября, начнут блокировать круглосуточно уже с 27 ноября.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.
Как рассказал чиновник, по состоянию на утро, по информации польских пограничников, на этих 4 направлениях — «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Хребенне», «Медыка — Шегини» — в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось около 3,5 тысяч грузовых ТС.
«Больше всего — напротив пункта пропуска „Шегини“, а также напротив КПП „Рава-Русская“. При этом добавлю, что, например, возле пункта пропуска „Шегини“ участники акции блокируют движение с 23 ноября и по сегодняшний день (26 ноября — Ред.) в дневное время с 9:00 до 20:00 (по польскому времени). И с завтрашнего дня блокировка должна начаться круглосуточно», — рассказал он.

Почему польские перевозчики выбрали именно эти четыре КПП?

По словам Демченко, нужно понимать, что это те четыре направления, где границу могут пересекать грузовики весом более 7,5 тонн, потому что другие пункты пропуска на границе с Польшей могут принимать грузовики до 7,5 тонны.
«То есть та часть польских перевозчиков, которая блокирует движение для грузовиков, они четко понимали, что если они предпримут такие действия по этим направлениям, то фактически движение для грузовиков будет максимально заблокировано», — пояснил представитель ГНСУ.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной — «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Хребенне», выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска «Медыка — Шегини».
В настоящее время Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.
Почему поляки снова блокируют границу и сколько из-за этого теряет Украина, мы рассказали в статье по ссылке ниже:

Блокада границы со стороны Польши

По материалам:
РБК-Україна
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