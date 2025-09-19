QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября Сегодня 14:02 — Финтех и Карты

С 1 ноября 2025 года вступают в силу обновленные Правила формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитного и мгновенного кредитного перевода. В платежных приложениях поставщиков платежных услуг (банков) такие переводы чаще всего называют переводы или платежи на счет/IBAN/по реквизитам.

О них во время своего выступления, которое состоялось в рамках FinRetail 2025 , рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ — Андрей Поддерегин.

Каждый плательщик, у которого есть счет, будет иметь сканер QR-кода в платежном приложении на экране, выполняющем роль стартового (начального), для возможности сканирования QR-кода из платежного приложения.

Сгенерированный QR-код будет иметь единственный логотип — знак национальной денежной единицы гривны на фоне белого круга для быстрой идентификации плательщиком такого способа оплаты.

В рамках одного мобильного устройства будет реализована возможность генерирования, отображения и обмена между приложениями графическим изображением QR-кода/структурой данных QR-кода (deeplink) для дальнейшего инициирования платежа с целью использования мгновенных платежей, в частности в интернет коммерции.

QR-код позволит передавать указанные розничным торговцем идентификаторы мест продажи и выставленного счета на оплату для автоматизации обработки информации об оплате у SAP розничных торговцев.

QR-код позволит торговцу устанавливать запрет редактирования полей, что позволит определить поля, защищенные от изменения плательщиком при инициировании мгновенного платежа. К примеру, с целью оплаты плательщиком конкретно указанной торговцем суммы.

Кроме того, спикер рассказал о возможностях открытой экосистемы мгновенных платежей для торговцев. Он привел в пример: внедрение торговцами «селф-эквайринга», получение торговцем «классического эквайринга» и с помощью Открытого банкинга.

Подытожил свое выступление директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ вызовами, с которыми могут столкнуться мгновенные платежи.

В частности, речь идет о другом клиентском пути при оплате в физической точке продаж по сравнению с использованием карт. Мгновенные платежи на начальном этапе внедрения лучше всего подходят для оплаты в физических точках, в которых не возникают большие очереди, на кассах самообслуживания и в канале e-com, в котором при отсутствии клавиши Google Pay или Apple Pay мгновенные платежи имеют более простой клиентский путь, чем при использовании карт. Также о комиссии с плательщика, которая взимается некоторыми поставщиками платежных услуг, и то, что пока не все торговцы знают, как организовать прием мгновенных платежей.

Впрочем, что касается последнего, то Поддерегин отметил, что эксперты НБУ готовы помогать. Необходимая информация уже есть по ссылке

