0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября

Финтех и Карты
1
QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября
QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября
С 1 ноября 2025 года вступают в силу обновленные Правила формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитного и мгновенного кредитного перевода. В платежных приложениях поставщиков платежных услуг (банков) такие переводы чаще всего называют переводы или платежи на счет/IBAN/по реквизитам.
О них во время своего выступления, которое состоялось в рамках FinRetail 2025, рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ — Андрей Поддерегин.
  • Каждый плательщик, у которого есть счет, будет иметь сканер QR-кода в платежном приложении на экране, выполняющем роль стартового (начального), для возможности сканирования QR-кода из платежного приложения.
  • Сгенерированный QR-код будет иметь единственный логотип — знак национальной денежной единицы гривны на фоне белого круга для быстрой идентификации плательщиком такого способа оплаты.
  • В рамках одного мобильного устройства будет реализована возможность генерирования, отображения и обмена между приложениями графическим изображением QR-кода/структурой данных QR-кода (deeplink) для дальнейшего инициирования платежа с целью использования мгновенных платежей, в частности в интернет коммерции.
  • QR-код позволит передавать указанные розничным торговцем идентификаторы мест продажи и выставленного счета на оплату для автоматизации обработки информации об оплате у SAP розничных торговцев.
  • QR-код позволит торговцу устанавливать запрет редактирования полей, что позволит определить поля, защищенные от изменения плательщиком при инициировании мгновенного платежа. К примеру, с целью оплаты плательщиком конкретно указанной торговцем суммы.
Кроме того, спикер рассказал о возможностях открытой экосистемы мгновенных платежей для торговцев. Он привел в пример: внедрение торговцами «селф-эквайринга», получение торговцем «классического эквайринга» и с помощью Открытого банкинга.
QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября
QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября
QR-код НБУ для обмена реквизитами: о новых правилах с ноября
Подытожил свое выступление директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ вызовами, с которыми могут столкнуться мгновенные платежи.
В частности, речь идет о другом клиентском пути при оплате в физической точке продаж по сравнению с использованием карт. Мгновенные платежи на начальном этапе внедрения лучше всего подходят для оплаты в физических точках, в которых не возникают большие очереди, на кассах самообслуживания и в канале e-com, в котором при отсутствии клавиши Google Pay или Apple Pay мгновенные платежи имеют более простой клиентский путь, чем при использовании карт. Также о комиссии с плательщика, которая взимается некоторыми поставщиками платежных услуг, и то, что пока не все торговцы знают, как организовать прием мгновенных платежей.
Впрочем, что касается последнего, то Поддерегин отметил, что эксперты НБУ готовы помогать. Необходимая информация уже есть по ссылке.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems