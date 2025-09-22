0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минцифре рассказали о планах монетизировать «Дія»

Финтех и Карты
39
В Минцифре рассказали о планах монетизировать «Дія»
В Минцифре рассказали о планах монетизировать «Дія»
Идея единого центра документов и услуг для граждан превращается в маркетинговое приложение. «Дія» будет становиться более монетизированной.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
По ее словам, в «Дія» запланирован маркетплейс, где компании напрямую смогут предлагать собственные услуги. Услуги для бизнеса будут платными, как уже имеющийся мультишеринг документов, пользующийся большим спросом.
Читайте также
В условиях войны, когда государство нуждается в средствах, «Дія» будет усиливать монетизацией.
Также Минцифры анонсирует платную услугу бизнесу по проверке правдивости данных клиентов.
Значительное внимание в «Дія» уделяется искусственному интеллекту. Недавно запустили национальный ИИ-бот для предоставления госуслуг. Персональный ассистент будет предоставлять услуги и ответы на вопросы на портале «Дія». При предоставлении таких услуг, как получение ветеринарной лицензии, искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ документов, проверяет соответствие требованиям и дает рекомендации.
По материалам:
ITC.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems