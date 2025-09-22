В Минцифре рассказали о планах монетизировать «Дія»
Идея единого центра документов и услуг для граждан превращается в маркетинговое приложение. «Дія» будет становиться более монетизированной.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
По ее словам, в «Дія» запланирован маркетплейс, где компании напрямую смогут предлагать собственные услуги. Услуги для бизнеса будут платными, как уже имеющийся мультишеринг документов, пользующийся большим спросом.
В условиях войны, когда государство нуждается в средствах, «Дія» будет усиливать монетизацией.
Также Минцифры анонсирует платную услугу бизнесу по проверке правдивости данных клиентов.
Значительное внимание в «Дія» уделяется искусственному интеллекту. Недавно запустили национальный ИИ-бот для предоставления госуслуг. Персональный ассистент будет предоставлять услуги и ответы на вопросы на портале «Дія». При предоставлении таких услуг, как получение ветеринарной лицензии, искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ документов, проверяет соответствие требованиям и дает рекомендации.
