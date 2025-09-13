0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

184 млрд грн экономии: как «Дія» сэкономила средства украинцам и государству

Казна и Политика
45
184 млрд грн экономии: как «Дія» сэкономила средства украинцам и государству
184 млрд грн экономии: как «Дія» сэкономила средства украинцам и государству
С 2020 года сервис «Дія» принес Украине совокупный антикоррупционный и экономический эффект в размере 184 млрд грн.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на исследования компании Civitta.
Исследование охватило 87 услуг в приложении и на портале, включая базовые услуги, программы поддержки и сферы с высоким коррупционным риском.
Читайте также
Отмечается, ранее государство тратило на одну оффлайн-услугу более 1500 грн.
Теперь, благодаря «Дія», расход на одну услугу онлайн в шесть раз дешевле — в среднем всего 242 грн. А гражданам не нужно тратиться на транспорт и печать кипы документов.
Ежегодно «базовые» онлайн-услуги экономят 49 млрд грн или почти 7 годовых бюджетов Николаева.
Ключевые показатели:
  • 7,4 млрд грн в год — это экономия, полученная благодаря уничтожению коррупционных схем. Наиболее ощутимый результат (4,2 млрд грн ежегодно) достигнут в традиционно коррумпированных сферах, таких как строительство, статус ВПЛ и дипломирование моряков;
  • 49 млрд грн в год — экономия от базовых услуг. При условии, что все украинцы будут пользоваться онлайн-услугами, этот показатель может возрасти до 75 млрд грн;
  • 6,5 млрд грн в год — экономия благодаря запуску программ поддержки.
Такие программы как «єРобота», «єВідновлення» и Нацкешбэк не только помогают гражданам, но и стимулируют развитие экономики.
Читайте также
Как отметил Федоров, цифровизация признана эффективным инструментом борьбы с коррупцией.
Команда «Дії» планирует в дальнейшем масштабировать этот эффект, реализуя новые проекты с большим антикоррупционным потенциалом, в частности «е-Нотаріат», «е-Акциз» и онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems