184 млрд грн экономии: как «Дія» сэкономила средства украинцам и государству
С 2020 года сервис «Дія» принес Украине совокупный антикоррупционный и экономический эффект в размере 184 млрд грн.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на исследования компании Civitta.
Исследование охватило 87 услуг в приложении и на портале, включая базовые услуги, программы поддержки и сферы с высоким коррупционным риском.
Отмечается, ранее государство тратило на одну оффлайн-услугу более 1500 грн.
Теперь, благодаря «Дія», расход на одну услугу онлайн в шесть раз дешевле — в среднем всего 242 грн. А гражданам не нужно тратиться на транспорт и печать кипы документов.
Ежегодно «базовые» онлайн-услуги экономят 49 млрд грн или почти 7 годовых бюджетов Николаева.
Ключевые показатели:
- 7,4 млрд грн в год — это экономия, полученная благодаря уничтожению коррупционных схем. Наиболее ощутимый результат (4,2 млрд грн ежегодно) достигнут в традиционно коррумпированных сферах, таких как строительство, статус ВПЛ и дипломирование моряков;
- 49 млрд грн в год — экономия от базовых услуг. При условии, что все украинцы будут пользоваться онлайн-услугами, этот показатель может возрасти до 75 млрд грн;
- 6,5 млрд грн в год — экономия благодаря запуску программ поддержки.
Такие программы как «єРобота», «єВідновлення» и Нацкешбэк не только помогают гражданам, но и стимулируют развитие экономики.
Как отметил Федоров, цифровизация признана эффективным инструментом борьбы с коррупцией.
Команда «Дії» планирует в дальнейшем масштабировать этот эффект, реализуя новые проекты с большим антикоррупционным потенциалом, в частности «е-Нотаріат», «е-Акциз» и онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса.
