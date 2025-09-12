НБУ выпустил в обращение новую памятную монету «Видатні особистості України» Сегодня 11:32 — Казна и Политика

К 150-летию со дня рождения Александра Кошица Национальный НБУ посвятил ему памятную монету.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Монета продолжает серию «Видатні особистості України».

История

В 1919 году художник создал Украинскую республиканскую капеллу — профессиональный хор, который должен был представлять Украину за рубежом. Под его руководством капелла совершила грандиозное пятилетнее турне по более чем 17 странам, дав около 600 концертов.

Подробнее о памятной монете «150 років від дня народження Олександра Кошиця»:

номинал монеты — 2 гривны, изготовлена ​​из нейзильбера;

на аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица.

Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла

на реверсе в центре композиции — стилизованный портрет Александра Кошица. Особое внимание сосредоточено на руках художника — его главном инструменте дирижера.

Фоном служит волнистая, динамичная поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики, символизируя распространение украинской культуры по миру благодаря гастрольному турне капеллы;

Тираж — до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Где купить монету

Памятные монеты «150 років від дня народження Олександра Кошиця» будут реализовываться в интернет-магазине с 16 сентября 2025 года по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Реализация банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на сайте НБУ) будет осуществляться постепенно, после получения памятных монет от НБУ.

Ранее НБУ ввел в обращение две памятные монеты Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" и «Розстріляне відродження. Юліан Шпол».

