Казна и Политика
31
НБУ выпустил в обращение новую памятную монету «Видатні особистості України»
К 150-летию со дня рождения Александра Кошица Национальный НБУ посвятил ему памятную монету.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Монета продолжает серию «Видатні особистості України».
История
В 1919 году художник создал Украинскую республиканскую капеллу — профессиональный хор, который должен был представлять Украину за рубежом. Под его руководством капелла совершила грандиозное пятилетнее турне по более чем 17 странам, дав около 600 концертов.
Подробнее о памятной монете «150 років від дня народження Олександра Кошиця»:
  • номинал монеты — 2 гривны, изготовлена ​​из нейзильбера;
  • на аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица.
Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла
  • на реверсе в центре композиции — стилизованный портрет Александра Кошица. Особое внимание сосредоточено на руках художника — его главном инструменте дирижера.
  • Фоном служит волнистая, динамичная поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики, символизируя распространение украинской культуры по миру благодаря гастрольному турне капеллы;
Тираж — до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Где купить монету

Памятные монеты «150 років від дня народження Олександра Кошиця» будут реализовываться в интернет-магазине с 16 сентября 2025 года по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
Реализация банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на сайте НБУ) будет осуществляться постепенно, после получения памятных монет от НБУ.
Ранее НБУ ввел в обращение две памятные монеты Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" и «Розстріляне відродження. Юліан Шпол».
Надежный способ сохранить деньги — это депозит. Не откладывайте этот шаг на завтра, ведь каталог с выгодными предложениями уже на Finance.ua. 💰
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
