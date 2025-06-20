НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные художникам Расстрелянного возрождения (фото) — Finance.ua

НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные художникам Расстрелянного возрождения (фото) Сегодня 11:35 — Личные финансы

НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные художникам Расстрелянного возрождения (фото)

НБУ 19 июня ввел в обращение две памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол».

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отметили в Нацбанке, эти монеты положили начало новому тематическому направлению, посвященному Расстрелянному возрождению и его художникам, которые в 20-х — начале 30-х годов XX века дали мощный импульс для развития украинской культуры, однако были беспощадно репрессированы тоталитарным советским режимом.

Представил монеты глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Участие в мероприятии также приняла творческая группа художественного фильма «Дом „Слово“. Бесконечный роман», в частности, режиссер Тарас Томенко и продюсер Олег Щербина.

«Мы чтим память о художниках Расстрелянного возрождения, чтобы возвращать современности знания о выдающихся украинцах. Их идеи ярко вспыхивали в словах, в стиле, в новаторстве. Они хотели, чтобы Украина заговорила во всеуслышание. И это не просто имена. Это совесть украинской интеллигенции, сердце той эпохи, когда слово было оружием, а идея, к сожалению, приговором. подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

Дизайн монет

Памятные монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол» имеют номинал 5 гривен, изготовлены из нейзильбера, тираж каждой до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Группа монет — рифленая. Обе монеты украшены цветной печатью.

Аверс обеих монет — одинаковый. На нем размещена стилизованная надпись «СЛОВО» — название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века. В текстуре букв просматривается росток озимой пшеницы — образ молодого поколения творцов, жизнь и творчество которых были безжалостно уничтожены тоталитарными властями. Трагизм исторической эпохи подчеркивает простреленная буква «О», с которой стекает кровь, напоминая о болезненной ране в истории Украины и несбывшихся мечтах талантливых творцов.

На реверсе монеты «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Николая Хвылевого.

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