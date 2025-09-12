Из Ужгорода отправились первые поезда в ЕС по новой евроколее

0 800 307 555
В пятницу, 12 сентября, из Ужгорода отправились первые прямые пассажирские поезда по европейской колее стандарта 1435 мм. Новое сообщение открыло путь в три столицы ЕС — Братиславу, Будапешт и Вену. Первыми поезда протестируют 280 пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Продажа билетов стартовала 5 сентября — в день открытия нового участка евроколеи между Чопом и Ужгородом, построенного впервые в современной истории Украины «с нуля». Строительство стартовало в 2024 году и было завершено менее чем за год — несмотря на войну и все сложности.

Расписание поездов

№ 961/618 Ужгород — Братислава:
  • Ужгород (8:09) → Братислава (18:33);
  • Братислава (11:27) → Ужгород (22:35).
№ 146 Ужгород — Будапешт — Вена:
  • Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Вена (17:20);
  • Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35).
С декабря 2025 года, после обновления графика движения, будут предусмотрены удобные стыковки с внутренними рейсами, в том числе с ночными поездами, чтобы пассажиры могли легко пересаживаться на европейские маршруты.
Кроме этого, с 12 сентября начал курсировать новый поезд № 644/647 Захонь — Берегово — Боржава. Он следует по евроколее 1435 мм и напрямую соединяет Берегово с Захонью — важным узлом, откуда можно путешествовать по Венгрии, включая направление в Будапешт.
Билеты доступны в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.
Напомним, «Укрзализныця» фиксирует постепенное снижение нагрузки на пассажирские перевозки.
С 1 августа Укрзализныця в тестовом режиме ввела верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 12 Львов — Одесса;
  • № 27/28 Киев — Чоп.
