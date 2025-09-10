Работа ФЛП, в штате или по гиг-контракту — сколько налогов платят айтишники из «Дія.City» Сегодня 08:37 — Личные финансы

Сколько налогов реально платят айтишники, работающие в компаниях-резидентках «Дія.City», и что выгоднее: гиг-контракт, оставаться ФЛП или быть штатным сотрудником? О налоговых ставках и особых случаях налогообложения напомнили в бухгалтерской компании buh.ua.

С начала 2025 года для айтишников, работающих в компаниях, являющихся резидентами налогового режима «Дія.City», несколько изменили систему налогообложения.

Если это трудовой договор, то налог на доходы составляет 5%, также удерживается ЕСВ в размере 22% минимальной зарплаты и 5% военного сбора, пояснили бухгалтеры.

«Представьте, вы получаете на руки, например, 60 тысяч гривен, а реально работодатель платит за вас еще более 15 тысяч гривен налогов ежемесячно. Это ощутимый удар по кошельку. Именно поэтому для айти-сферы и придумали специальные упрощенные условия, чтобы компаниям выгодно было работать в белую, а специалисты не искали варианты обхода системы», — отметила ведущая канала Виктория.

Для гиг-контракторов ставка налога на доходы составляет те же 5%, удерживаются также ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) и 5% ВС.

«Этот формат — нечто среднее между классическим наймом и фрилансом. С одной стороны, у человека есть социальные гарантии, с другой — он может работать гибко и не вписываться в строгие рамки трудового кодекса. К примеру, если вы разработчики, хотите чуть больше гибкости в графике или проектах, гиг-контракт вам идеально подойдет», — рассказала Виктория.

Компании-резиденты «Дія.City» могут привлекать к работе над проектами не только украинцев, но и иностранных специалистов и даже лиц без гражданства. «Компания заключает гражданско-правовой договор, согласно которому специалист обязуется выполнять работу в соответствии с задачами заказчика. Все выплаты — зарплата, оплата гиг-контракта или даже авторское вознаграждение за создание IТ-продукта — попадают под одну выгодную ставку 5%», — уточняется в видео.

Лимиты и особые случаи налогообложения

Что касается ФЛП-единщиков, то с 2025 года действуют ограничения на их сотрудничество с резидентами «Дія.City». Если годовой доход такого ФЛП превышает 40 млн гривен, то расходы на оплату его услуг должны быть меньше 20% общих расходов компании за предыдущий год. Иначе сумма превышения облагается налогом по ставке 9% для плательщиков налога на выведенный капитал или включается в финансовый результат для плательщиков налога на прибыль. ​

Если общий годовой доход гиг-контрактора превышает 240 тысяч евро, то все, что выше этого порога, облагается стандартным налогом на доходы физических лиц — 18%.

«Например, вы работаете разработчиком в крупной компании и заработали 260 тысяч евро в год. Небольшой налог будет всего на 240 тыс., а с остальных — 20 тыс. евро — придется заплатить больше. Единый социальный взнос остается 22% от минимальной зарплаты», — объяснили в buh.ua.

