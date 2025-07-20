Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода — Finance.ua
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Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода

Казна и Политика
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Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода
Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода
За январь-июнь Резиденты «Дія.City» уплатили около 16 млрд гривен налогов. Это почти равняется уровню всего 2024 года, когда налоговые поступления составляли 18 млрд гривен.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сколько резидентов в «Дія.City»

По словам Федорова, сумма уплаченных налогов за первое полугодие рекордная, а средства пойдут на армию, экономику и восстановление Украины.
В настоящее время резидентами «Дія.City» являются 2 тыс. компаний. Среди них как украинские бизнесы, так и международные гиганты.
«Мы запускали Дія. City, чтобы дать украинскому технологическому бизнесу прозрачные, честные и выгодные условия работы. Результат — человеческий капитал, продукты и финансовый потенциал, которые развивают Украину здесь и сейчас», — говорится в сообщении Федорова.
Напомним, Минцифры расширяет рамки специального правового режима «Дія.City». В 2025 году резиденты получат новые возможности для развития бизнеса: от оборонных R&D до BIM-технологий и создания аудиовизуального контента.
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По материалам:
Finance.ua
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