Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода — Finance.ua

Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода Сегодня 10:19 — Казна и Политика

Резиденты «Дія.City» уплатили рекордную сумму налогов за полгода

За январь-июнь Резиденты «Дія.City» уплатили около 16 млрд гривен налогов. Это почти равняется уровню всего 2024 года, когда налоговые поступления составляли 18 млрд гривен.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сколько резидентов в «Дія.City»

По словам Федорова, сумма уплаченных налогов за первое полугодие рекордная, а средства пойдут на армию, экономику и восстановление Украины.

В настоящее время резидентами «Дія.City» являются 2 тыс. компаний. Среди них как украинские бизнесы, так и международные гиганты.

«Мы запускали Дія. City, чтобы дать украинскому технологическому бизнесу прозрачные, честные и выгодные условия работы. Результат — человеческий капитал, продукты и финансовый потенциал, которые развивают Украину здесь и сейчас», — говорится в сообщении Федорова.

Напомним, Минцифры расширяет рамки специального правового режима «Дія.City». В 2025 году резиденты получат новые возможности для развития бизнеса: от оборонных R&D до BIM-технологий и создания аудиовизуального контента.

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