Украинцы смогут заработать на международных переводах через ПриватБанк: условия программы

ПриватБанк объявил о старте программы кешбэков для клиентов, которые отправляют или получают международные переводы на карты Visa. Акция продлится с 25 сентября 2025 года по 25 марта 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Условия участия

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

или получить международный перевод на карту ПриватБанка Visa через Приват24;

или сделать перевод с валютной карты ПриватБанка на международную карту Visa на сумму от $50.

Каждый перевод увеличивает шансы на вознаграждение. В общей сложности почти 2000 клиентов смогут получить кешбэки в размере от 250 до 25 000 гривен.

В банке напомнили, что до 31 января 2026 года в Приват24 действуют сниженные тарифы на международные карточные переводы: 1% от суммы перевода с карт иностранных банков на карты ПриватБанка и 1% от суммы перевода (минимум 50 грн) для переводов с карт ПриватБанка на зарубежные.

Получить или отправить перевод с/на зарубежную карту Visa можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Переводы возможны с валютных карт ПриватБанка в долларах США или евро.

Напомним, ПриватБанк по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордного финансового результата — 34,9 млрд гривен чистой прибыли после уплаты 25% налога на прибыль.

в т. ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ. Ранее ПриватБанк разрешил покупать ОВГЗ через Приват24 круглосуточно. В Приват24 доступен обширный список ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах,поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

