ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово — Finance.ua

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово Сьогодні 11:10 — Фондовий ринок

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово

Клієнти ПриватБанку зможуть купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) через сайт Приват24 цілодобово.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

ПриватБанк запустив цілодобовий режим роботи інвестиційного майданчика в веб версії Приват24. Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24», — сказано в повідомленні.

У Приват24 доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції з ОВДП та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online.

Як працює новий сервіс

Послуга доступна у розділі «Послуги» → «Цінні папери».

Щоб придбати ОВДП, необхідно обрати відповідний інструмент, заповнити параметри інвестиції та підписати документи через SmartID. Мінімальний розмір інвестиції — 1 000 грн.

У сервісі не стягуються податкові збори чи інші додаткові витрати.

Як обробляються заявки:

заявки, подані до 13:00 у робочий день, виконуються в той самий день;

заявки після 13:00 виконуються наступного робочого дня;

якщо заявку подано у вихідний, у перший день місяця або в останній день кварталу, то її оброблять наступного робочого дня.

Відмітимо, що інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни. У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн. Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (з 1 червня 2025 року до 1 червня 2024 року) зріс на понад 25%.

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