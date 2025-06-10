Українці збільшили інвестиції в ОВДП (інфографіка) — Finance.ua

Українці збільшили інвестиції в ОВДП (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Українці збільшили інвестиції в ОВДП (інфографіка)

Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн.

зріс на понад 25%. Про це пише Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (з 1 червня 2025 року до 1 червня 2024 року)Про це пише Мінфін

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Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті:

34,1 млрд грн;

202,4 млн євро.

Нагадаємо, безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП.

Станом на 1 червня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн гривень.

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та НБУ (36,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,3% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок червня 2025 року (у червні 2024 року — 3,9%).

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Раніше писали , українці рекордно наростили інвестиції в доларові ОВДП. З початку 2025 року українці наростили інвестиції у доларові ОВДП на 15%. Роль населення як інвесторів у ці цінні папери збільшилася з 29,5% до 37%.

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