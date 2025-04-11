Українці рекордно наростили інвестиції в доларові ОВДП — Finance.ua

Українці рекордно наростили інвестиції в доларові ОВДП Сьогодні 10:31 — Фондовий ринок

Українці рекордно наростили інвестиції в доларові ОВДП

З 9 квітня обсяг доларових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб почав перевищувати обсяги, які знаходяться у власності банків. ОВДП — широко доступна альтернатива банківським депозитам, дохід за якою не підлягає оподаткуванню.

Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на дані Національного банку.

Станом на ранок 10 квітня у власності роздрібних інвесторів перебувало доларових ОВДП на $978 млн (еквівалентно 40,4 млрд грн).

Інфографіка: Forbes Ukraine

З початку 2025 року українці наростили інвестиції у доларові ОВДП на 15%. Роль населення як інвесторів у ці цінні папери збільшилася з 29,5% до 37%.

Обсяг доларових ОВДП у власності банків продовжує скорочуватись. Якщо станом на початок 2022 року їх було $2,4 млрд (еквівалент 65,9 млрд грн на той момент), то вже станом на 10 квітня 2025-го їх стало $950 млн (еквівалент 39,2 млрд грн). Лише з початку 2025-го їхній обсяг зменшився на 24%.

Утім, єврових ОВДП у власності банків досі майже у шість разів більше, ніж у населення: €432 млн (19,7 млрд грн) проти €77,5 млн (3,5 млрд грн). Обсяги єврових ОВДП у власності банків також знижуються, але менш драматичними темпами: на 15% із початку 2025 року.

Загалом українці мають сумарний портфель ОВДП обсягом 90,6 млрд грн, причому понад половина його припадає на цінні папери в національній валюті. Валютна структура портфелю ОВДП українців наразі є такою: майже 52% гривня, 44,5% долар США і лише 4% євро.

Читайте також У березні попит на депозити і ОВДП був найбільшим за останні 10 місяців — НБУ

Загальний обсяг ОВДП, який знаходиться в обігу, становить 1,8 трлн грн, що на 2% менше, ніж на початку 2025 року. Понад 92% ОВДП — це цінні папери у гривні, ще 6% у доларах та майже 2% у євро.

Із загального обсягу ОВДП найбільшим власником залишаються банки — 46%, за ними слідує НБУ — 37%, а на юридичних і фізичних осіб припадає 9,7% та 5% відповідно.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.