Лимиты на карточные переводы: будут ли банки дальше «закручивать гайки»

Финтех и Карты
Лимиты на карточные переводы: будут ли банки дальше «закручивать гайки»
Лимиты на карточные переводы: будут ли банки дальше «закручивать гайки»
Новые карточные лимиты, введенные коммерческими банками 1 июня 2025 года, не повлекли за собой массового отказа граждан от переводов с карты на карту: количество таких операций сократилось в пределах 3−4%.
Об этом рассказала заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская.

Показатель не является критическим

По словам банкира, незначительное сокращение количества p2p переводов не является критическим, поэтому речь пока не идет о пересмотре тактики банков относительно карточных лимитов.
«На мой взгляд, сокращение на 10−12% было бы уже достаточно знаковым. В таком случае мы не исключаем, что банки потенциально могли бы несколько смягчить лимиты. Уменьшение количества переводов, к сожалению, не влияет на количество лиц, чьи карты и счета используются в схемах незаконных финансовых операций (дропов) или случаев мошенничеств, которые растут пропорционально выпуску новых карт», — заметила Довгальская.
Вместе с тем Довгальская считает, что эффективность карточных лимитов как средства борьбы с теневыми схемами следует рассматривать в комплексе с другими важными механизмами. В частности, вскоре Верховная Рада может рассмотреть законопроект, который будет регулировать ответственность дропов и регламентировать создание «Реестра дропов».
«Карточные лимиты — это лишь один из самых простых механизмов препятствования дропам. По моему мнению, паспортизация номеров телефонов позволила бы частично решить этот вопрос. По крайней мере желающих участвовать в преступных схемах значительно бы поубавилось. Также рынок ожидает создания государственного Реестра дропов. Попадание в него будет означать официальный запрет на использование финансовых услуг», — объяснила банкир.
Довгальская отметила, что сейчас карточные лимиты уже не вызывают такого общественного резонанса, как в начале их введения. Это объясняется тем, что большинство граждан не выходят за установленный предел переводов, а также такие ограничения не угрожают и не затрагивают финансовые возможности большинства украинцев.
По ее данным, с момента введения новых карточных лимитов, 95% p2p-переводов находится в диапазоне значительно ниже 100 тыс. грн, а около 80% даже не достигают суммы в 50 тыс. грн.

Что будет с лимитами дальше

Пока что банки оценивают эффективность новых лимитов, и на основе этих данных делают прогнозы на будущее. По прогнозу банкира, в ближайшие 6−9 месяцев вряд ли банки изменят размер карточных лимитов.
«Пока речь не идет о том, чтобы лимиты были как-то откорректированы. Ведь они действуют согласно нормативам финансового мониторинга. По крайней мере, на мой взгляд, до второй половины 2026 года глобальные изменения маловероятны. В целом имеющиеся лимиты достаточно сбалансированы, но они не устраняют проблему полностью: это важная, но только дополнительная преграда для мошенников», — подытожила эксперт.

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2024 года 44 банка и две финансовые компании NovaPay и RozetkaPay подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг», который установил лимиты на карточные переводы;
  • с начала лимит на исходящие переводы для клиентов среднего и низкого риска был установлен на уровне 150 тыс. грн в месяц. Об этом мы сообщали в статье. С 1 июня 2025 года лимит снизили со 150 до 100 тыс. грн в месяц, однако не для всех — для клиентов «высокого риска» лимит остался на уровне 50 тыс. грн в месяц.
По материалам:
УНІАН
Деньги
Payment systems