В Раде зарегистрировали закон о «реестре дропов» Сегодня 16:05 — Финтех и Карты

Заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк сообщил, что в Верховную Раду подали законопроект о создании «реестра дропов».

Инициативу готовили более года в координации с Национальным банком, комитетом и экспертами Временной специальной комиссии ВР (ВСК).

По его словам, через систему «дропов» проходит до 200 млрд грн, что наносит десятки миллиардов ущерба бюджету. Кроме фискальных потерь «дропы» используют для оплаты нелегального алкоголя, азартных игр, табачной продукции, а также в схемах, связанных с преступной деятельностью от колцентров до торговли наркотиками.

Что предполагает проект закона

Среди ключевых норм инициативы создания Нацбанком реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю. В проекте также предусмотрено:

банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в реестр обнаруженных дропов и предприятия, применявших мискодинг;

к лицам из реестра НБУ сможет применять лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (для физических лиц);



банки и другие платежные учреждения обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в реестре.



По словам инициаторов, к первому чтению выбрали консервативную версию проекта: счета сразу не будут блокироваться, вместо этого система должна предоставлять человеку информацию о возможном использовании его карты преступниками.

Параллельно проект дает банкам инструмент для более таргетированного реагирования на риски вместо общих ограничений по p2p-операциям.

Напомним, впервые о реестре дропов заговорили еще летом прошлого года. Так, в октябре прошлого года регулятор ввел временные ограничения на исходящие переводы физлиц (P2P/C2С). Лимит составлял до 150 тыс. гривен в месяц на счета клиента в одном банке. С 1 апреля 2025 года Нацбанк отменил лимиты.

Как объясняли в НБУ, реестр дропов — это инструмент, который поможет поставщикам платежных услуг обмениваться информацией о дропах. Для того чтобы, один раз привлекая клиента в дроп-схему, организаторы схем не могли переиспользовать его 5−10 раз в других разных банках.

Каждый поставщик платежных услуг будет иметь собственные критерии платежных операций, которые потребуют усиленного контроля, исходя из особенностей его клиентской базы и линейки продуктов и каналов.

В реестр дропов попадет информация о лицах, привлеченных к подозрительным транзакциям. Там будут содержаться следующие данные:

ФИО;

реквизиты электронного платежного средства;

банк, внесший лицо в реестр.

Ранее Finance.ua подробно описал особенности схем с привлечением дропов, и какие меры предпринимает регулятор для борьбы с отмыванием средств.

