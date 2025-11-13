0 800 307 555
Банки вводят новую комиссию: сколько стоит расторжение отношений с клиентом

Финтех и Карты
В последний год-полтора украинские банки стали активно вводить новую плату — комиссию за разрыв деловых отношений по инициативе банка. Этот пункт все чаще возникает в договорах комплексного банковского обслуживания физических лиц.
Об этом говорится в статье Finance.ua.

Когда банк может сам расторгнуть договор с клиентом

Банки имеют полное право без помощи других расторгнуть контракт банковского обслуживания и закрыть счет клиента.
Это может произойти по нескольким причинам:
  • нарушение требований закона о финансовом мониторинге;
  • осуществление сомнительных финансовых операций;
  • попадание клиента или его контрагентов под санкции;
  • решение банка, связанное с его коммерческой политикой;
  • нарушение условий договора.
Обычно банк обязан предупредить клиента о прекращении обслуживания не менее чем 30 дней, если иное не предусмотрено договором.

Сколько придется заплатить

В экстренных случаях — например, при подозрении в преступлении или необходимости блокирования счета в соответствии с законом о финмониторинге — блокировка может произойти немедленно, а клиент будет уведомлен уже после этого.
Если разрыв инициирован банком, клиенту может быть начислена внушительная плата. В отличие от комиссии за неактивность (обычно 20−100 грн для гривневого счета), плата за разрыв деловых отношений может достигать 30% от остатка средств на счете — без ограничений по сумме. Такую практику применяют, в частности, А-Банк, Банк Пивденный и Банк «Власний Рахунок».
В других учреждениях размер комиссии ниже, однако остается ощутимым. Поэтому клиентам следует избегать ситуаций, когда инициатором разрыва становится банк и еще на этапе заключения договора уточнять размер такой комиссии.
Подробнее о других банковских комиссиях, о которых вы могли не знать, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
