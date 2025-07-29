Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату

Фондовий ринок
95
Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату
Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату
ПриватБанк за підсумками першого півріччя 2025 року досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Результати банку:

  • бізнес-результат досяг 43,0 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з 1 півріччям 2024 року;
  • чистий кредитний портфель банку зріс на 17,4 млрд гривень — перевищив 130 млрд гривень;
  • депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд гривень, а загальний обсяг коштів клієнтів зріс майже на 13% за останній рік — сягнувши 487 млрд. грн.
Інфографіка: ПриватБанк
Інфографіка: ПриватБанк
«Основою фінансового результату є стабільні та зростаючі чисті процентні (+18%) та комісійні (+7%) доходи порівняно з І півріччям 2024 року», — заявили в ПриватБанку.
Крім того, в І півріччі 2025 року ПриватБанк відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України.

Виплати дивідендів

Як повідомила заступниця голови правління банку з питань фінансів Лариса Чернишова, ПриватБанк направив до бюджету суму у розмірі 32,1 млрд грн, яка в повному обсязі перерахована на казначейські рахунки.
Нагадаємо, парламент України затвердив бюджет на 2025 рік, в якому передбачено 50 млрд грн доходів від дивідендів державних та комунальних підприємств.
Згідно з рішенням Кабінету міністрів України про порядок розподілу чистого прибутку та розмір річних дивідендів ПриватБанку за 2024 рік, банк сплатив до державного бюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку, що за підсумками 2024 року становив 40,1 млрд грн.
ПриватБанк сплатив за підсумками 2024 року майже 41 млрд грн податку на прибуток.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк наразі не обговорює питання додаткового оподаткування банків у 2025 році;
  • за підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн. Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems