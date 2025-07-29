Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату — Finance.ua

Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

Рекордний прибуток: ПриватБанк прозвітував про зростання фінансового результату

ПриватБанк за підсумками першого півріччя 2025 року досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Результати банку:

бізнес-результат досяг 43,0 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з 1 півріччям 2024 року;

чистий кредитний портфель банку зріс на 17,4 млрд гривень — перевищив 130 млрд гривень;

депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд гривень, а загальний обсяг коштів клієнтів зріс майже на 13% за останній рік — сягнувши 487 млрд. грн.

Інфографіка: ПриватБанк

«Основою фінансового результату є стабільні та зростаючі чисті процентні (+18%) та комісійні (+7%) доходи порівняно з І півріччям 2024 року», — заявили в ПриватБанку.

Крім того, в І півріччі 2025 року ПриватБанк відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України.

Виплати дивідендів

Як повідомила заступниця голови правління банку з питань фінансів Лариса Чернишова, ПриватБанк направив до бюджету суму у розмірі 32,1 млрд грн, яка в повному обсязі перерахована на казначейські рахунки.

Нагадаємо, парламент України затвердив бюджет на 2025 рік, в якому передбачено 50 млрд грн доходів від дивідендів державних та комунальних підприємств.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України про порядок розподілу чистого прибутку та розмір річних дивідендів ПриватБанку за 2024 рік, банк сплатив до державного бюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку, що за підсумками 2024 року становив 40,1 млрд грн.

ПриватБанк сплатив за підсумками 2024 року майже 41 млрд грн податку на прибуток.

Довідка Finance.ua:

Національний банк наразі не обговорює питання додаткового оподаткування банків у 2025 році;

за підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн. Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.

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