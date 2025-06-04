Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше — Finance.ua

Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше

За підрахунками Опендатабот , у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку.

Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн. Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.

Які банки сплатили найбільше податку з прибутку

Найбільше податку донарахували державним банкам — на них припало 93% додаткових податків (11,78 млрд грнн).

Лідером серед сплачених податків із прибутку став Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза — з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

З Укрексімбанку додатково стягнули 2,94 млрд грн, що збільшило суму його податку у 15 разів.

Податок Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) після донарахувань зріс аж у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн).

До слова, єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк : -455 млн грн.

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Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн.

Приватні банки доплатили 1,34 млрд грн. Із них найбільше:

А-Банк (+541 млн грн),

Банк Південний (+308 млн грн),

МТБ (+225 млн грн).

Рекордсменом за зростанням податку на прибуток став Український банк реконструкції та розвитку — йому довелося сплатити у 84 рази більшу суму (з 247 тис. грн до 20,76 млн грн).

Загалом після коригування податки зросли у 22 банків — на 12,7 млрд грн, а ще у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті банки сплатили на 5 млрд грн податків більше, ніж заробили.

Що відомо про податки банків

Податок на надприбутки для банків запровадили у 2023 році. Він передбачає підвищену ставку для банків, у яких значно зростають доходи. Відповідний закон 6 грудня 2023 року підписав президент.

Як зазначав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, банки забезпечили рекордні податкові надходження завдяки підвищенню ставки податку на прибуток. Так, банки задекларували 62,4 млрд грн податку на прибуток за IV квартал 2024 року, сплата яких припадала на 2025 рік. Із цієї суми близько 50 млрд грн — це результат підвищення ставки податку з 25% до 50%, а також заборони враховувати збитки минулих років при розрахунку.

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Водночас регулятор ринку, Національний банк України, висловив занепокоєння щодо підвищення податку до 50%, зазначаючи, що це може призвести до проблем з капіталом у деяких державних банках. У МВФ вважають , що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики банку і не є ефективним рішенням.

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