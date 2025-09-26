Rozetka запускает собственную кредитную карту
Крупнейший интернет-магазин Украины Rozetka запускает собственную кредитную карту. Пользователи смогут получить кредитный лимит до 200 000 гривен и воспользоваться льготным периодом в 62 дня.
Об этом сообщает Scroll.media.
На сайте Rozetka уже появилась информация о карте.
Карта Rozetka — это кредитная карта от Rozetka в партнерстве с Unex Bank и Mastercard. С картой клиенты получат эксклюзивные цены на товары Rozetka, которые могут распространяться и на акционные товары. При любых расчетах картой можно получить бонусы, которые затем можно использовать на оплату товаров с Rozetka.
Карта предлагает кредитный лимит до 200 000 ₴, рассрочку до 24 месяцев без переплат, льготный период до 62 дней и удобный контроль расходов в приложении.
Как оформить карту:
1). Необходимо авторизоваться в аккаунте Rozetka. После этого появится возможность перейти к оформлению карты Rozetka.
2). Оформить карту онлайн. Необходимо заполнить анкету с базовыми данными, так же, как и при оформлении любой кредитной карты.
3). Карта появится в приложении, и пользователь может сразу ею пользоваться.
Карта Rozetka работает везде, где доступны безналичные оплаты — в физических магазинах и онлайн, в Украине и за рубежом. Также при необходимости можно снимать с карты наличные деньги. Теперь можно оформить цифровую карту, а возможность заказать физическую карту появится в скором времени.
Тарифы и условия
- кредитный лимит от 1000 до 200 000 грн;
- льготный период до 62 дней;
- процентная ставка по льготному периоду — 0,0001%;
- процентная ставка вне льготного периода — 4,334% в месяц;
- реальная годовая процентная ставка — 54,77%;
- срок кредитования — 12 месяцев.
