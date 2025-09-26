0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Rozetka запускает собственную кредитную карту

Финтех и Карты
77
Rozetka запускает собственную кредитную карту
Rozetka запускает собственную кредитную карту
Крупнейший интернет-магазин Украины Rozetka запускает собственную кредитную карту. Пользователи смогут получить кредитный лимит до 200 000 гривен и воспользоваться льготным периодом в 62 дня.
Об этом сообщает Scroll.media.
На сайте Rozetka уже появилась информация о карте.
Карта Rozetka — это кредитная карта от Rozetka в партнерстве с Unex Bank и Mastercard. С картой клиенты получат эксклюзивные цены на товары Rozetka, которые могут распространяться и на акционные товары. При любых расчетах картой можно получить бонусы, которые затем можно использовать на оплату товаров с Rozetka.
Карта предлагает кредитный лимит до 200 000 ₴, рассрочку до 24 месяцев без переплат, льготный период до 62 дней и удобный контроль расходов в приложении.
Rozetka запускает собственную кредитную карту

Как оформить карту:

1). Необходимо авторизоваться в аккаунте Rozetka. После этого появится возможность перейти к оформлению карты Rozetka.
2). Оформить карту онлайн. Необходимо заполнить анкету с базовыми данными, так же, как и при оформлении любой кредитной карты.
3). Карта появится в приложении, и пользователь может сразу ею пользоваться.
Карта Rozetka работает везде, где доступны безналичные оплаты — в физических магазинах и онлайн, в Украине и за рубежом. Также при необходимости можно снимать с карты наличные деньги. Теперь можно оформить цифровую карту, а возможность заказать физическую карту появится в скором времени.

Тарифы и условия

  • кредитный лимит от 1000 до 200 000 грн;
  • льготный период до 62 дней;
  • процентная ставка по льготному периоду — 0,0001%;
  • процентная ставка вне льготного периода — 4,334% в месяц;
  • реальная годовая процентная ставка — 54,77%;
  • срок кредитования — 12 месяцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems